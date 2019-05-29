Güvensoy’un maden projeleri, Renault Trucks K serisine emanet

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29 Mayıs 2019, 12:31

Güvensoy İnşaat, Çanakkale’nin Çan ilçesinde yer alan maden sahalarındaki projesinde kullanmak üzere 15 adet Renault Trucks K 520 kamyonlarını teslim aldı.

























Çanakkale’deki maden sahalarında gerçekleştirilen araç teslimatınakatıldılar.Renault Trucks K serisi kamyonların sahadaki performansına değinen; “Maden ve dekapaj çalışmaları, yüksek araç performansı ve dayanıklılığı gerektirir. Operasyonlarımızda aylık 2 milyon ton yük taşıyoruz. Üç vardiyada aralıksız olarak 7 gün, en az 18 saat çalışma gibi ağır bir tempodan bahsediyoruz. Hem tonajlar hem de çalışma koşulları oldukça ağır. Bu durumda kullandığımız araçlarda, performans ve dayanıklılık ilk aradığımız özellikler. K serisini alım yapmadan önce maden sahamızda test ettik ve çok memnun kaldık. Bu nedenle operasyonlarımızın kesintisiz devam etmesi için araç alımlarımızda Renault Trucks’ın inşaat ve maden çalışmalarına özel olarak geliştirdiği K serisine yatırım yaptık” dedi.Tek araçlarının yükleme ve boşaltma alanları arasında günde ortalama 40 sefer yaptığını belirten; “Tek sefer 5 ila 5.5 km mesafede ve bir aracımız saatte ortalama 3 sefer yapabiliyor. Sadece bir aracımızın 1 saat çalışmaması bizim için 150 ton eksik yük anlamına geliyor. Bu tarz ağır bir iş yükünde araçlarımızın dayanıklılığı tabi ki çok önemli ancak beklenmeyen arızalar söz konusu da olduğundaki hızlı çözüm de bir o kadar kritik. Bu durumda da satış sonrası hizmetler devreye giriyor. Renault Trucks K serisi seçimlerimizde aracın gücü kadar satış sonrası hizmetlerin gücü de etkili oldu” şeklinde açıkladı.Madencilik taşıma koşullarında ana kriterlerden birisi olmasa da yakıt tasarrufu, her taşımacılık alanında olduğu gibi önem taşıyor. Gültekin Güvensoy açıklamasında; “Tek seferde 1 litre bile tasarruf sağlasak toplam 15.000 litre anlamına geliyor. Aracın dayanıklılığı ve düşük arıza frekansı daha önemli olsa da K serisinin sunduğu yakıt tasarrufu da küçümsenemeyecek bir avantaj. Yük karşılığı tükettiği yakıt performansından oldukça memnunuz” diye belirtti.Dayanıklılık, çalışma konforu, taşıma kapasitesi, çekiş gücü, düşük yakıt tüketimli motoru, tüm uygulama alanları için kolay üstyapı montajı ve özel satış sonrası hizmetler ile Renault Trucks K serisi kamyonlar, inşaat ve maden gibi zorlu taşımacılık alanlarında hizmet veren müşterilerin gereksinimlerini en ideal şekilde karşılamak üzere geliştirildi.Renault Trucks K serisinin şu ana kadar uygulanan en sıkı testlere tabi tutulduğuna değinen; “K serisi, sağlamlık anlamında segmentinde yeni standartlar ortaya koyuyor. Yerden yükseklik mesafesi mükemmel ve pazarda mevcut en iyi yaklaşma açısına sahip. Dolayısıyla yüksek manevra kabiliyeti, maden ve inşaat sahaları gibi zorlu alanlarda büyük avantaj sağlıyor. Her türlü arazide olağanüstü bir çekiş gücünü garanti ediyor. Renault Trucks K Serisi, motor ve şanzıman torku sayesinde yakıt verimliliğini de arttırıyor” dedi. Güvensoy İnşaat’ın K serisini test ettikten sonra alım yapmalarından duydukları memnuniyeti belirten Delepine; “Güvensoy, K serisinin güç ve performansının yanı sıra yüksek tonaj ve düşük yakıt özelliklerinden etkilendiler. Yükleme kapasitesi ve manevra kabiliyetinin operasyonlarını kolaylaştırması bizleri de memnun etti” diye açıkladı.