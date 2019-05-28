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Yeni Crafter iftar sofrasında !
28 Mayıs 2019, 13:50
Mayıs başı itibarı ile satışa sunulan Yeni Volkswagen Crafter’in tanıtım müşteri buluşması ve satış kampanyaları sürüyor.
Bu kapsamda Volkswagen Crafter müşteri ve potansiyel müşterilerden oluşan davetlilerle Doğuş Otomotiv satış ekibi iftar sofrasında buluştular.
Kalamış’da düzenlenen iftar yemeği öncesi ve iftar sonrasında davetliler Yeni Carafter’lerin özellikleri bilgi aldılar. Davetliler Yeni Crafter’in 6 vitesli manuel ve otomatik vitesli (8 vites) versiyonlarını incelediler. Crafter minibüsler Öğrenci, servis ve turizm taşıma amaçlı olarak 16 ve 19 koltuklu olarak tercih edilebiliyor.
Koltuklandırma ve iç düzenlemesi Volkswagen standartlarına uygun ve onaylı olarak Türkiye’de yapılan Yeni Carafterler temiz işçilikleri ile dikkat çekiyor. Volkswagen’in Polonya fabrikasında üretilen Crafterler sürüş destek donanımlarının gelişmişliği ve zenginliği ile dikkat çekiyor.
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