Renault Grubu, Fiat-Chrysler Automobiles’in teklifini değerlendirmeye aldı

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28 Mayıs 2019, 11:53

Renault Yönetim Kurulu, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile gerçekleşebilecek olası bir yüzde 50-50 birleşmeyi değerlendirmeye karar verdi.

RENAULT Yönetim Kurulu, Renault S.A. ve FCA (Fiat Chrysler Automobiles) arasında gerçekleşebilecek olası bir yüzde 50-50 birleşme ile ilgili FCA’dan gelen teklifi incelemek üzere toplandı.





FCA'nın iletmiş olduğu teklifinin şartlarını dikkatlice inceleyen Renault Yönetim Kurulu, grubun üretim süreçlerine uyumu ve Renault-Nissan- Mitsubishi İttifakı için ek değer yaratacak birleşme fırsatını değerlendirmeye karar verdi.





Bu görüşmelerin sonuçlarına ilişkin olarak zamanı gelince, geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak kamuoyunu bilgilendirmek için ek bir açıklama yapılacak...