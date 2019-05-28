Iveco nakliyecilerle iftar'da buluştu

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28 Mayıs 2019, 11:46

IVECO tarafından düzenlenen iftar yemeğine 200’den fazla Tüm Evden Eve Nakliyeciler Derneği (END) üyesi katıldı.















İftar yemeğinde bir konuşma yapan, IVECO’nun END üyelerinin her zaman yanında olduğunu ve işbirliklerinin devam etmesini istedi.IVECO Hafif Ticari Araç Ürün Müdürü Süha Yılmaz da IVECO’nun ürün gamı ile ilgili bilgi verdi. Ayrıca END Başkanı Davut Ukan, Başkan Yardımcıları Bayram Günhan tarafından Bölge Satış Müdürü Çağatay Akyol, Satış Sorumlusu Çayan Tubay’a iftar yemeği organizasyonunu düzenledikleri için teşekkür plaketi verildi.Organizasyonda IVECO’nun 3 adet Daily (3,5 ton van-3,5 ton şasi-7 ton şasi) ve 1 adet 160 E Eurocargo aracı da sergilendi. IVECO Daily ve Eurocargo araçlar END üyeleri tarafından büyük beğeni topladı. Sergilenen araçlarla ilgili bazı nakliyeciler ön sipariş verdi.