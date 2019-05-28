|
|
|
|
Iveco nakliyecilerle iftar'da buluştu
28 Mayıs 2019, 11:46
IVECO tarafından düzenlenen iftar yemeğine 200’den fazla Tüm Evden Eve Nakliyeciler Derneği (END) üyesi katıldı.
IVECO İstanbul yetkili satıcılarından IVECO Otomotiv, Tüm Evden Eve Nakliyeciler Derneği (END) üyelerine iftar yemeği düzenledi. Kartal’daki Vesta Restaurant’ta yapılan iftar yemeğine Iveco Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak, END Başkanı Davut Ukan, Başkan Yardımcıları Bayram Günhan ve Şener Karahancı IVECO Hafif Ticari Araç Ürün Müdürü Süha Yılmaz, Hafif ve Orta Araç Satış Müdürü Erkan Erşin, Bölge Satış Müdürü Çağatay Akyol, Satış Sorumlusu Çayan Tubay ile birlikte 220 evden eve nakliyeci katıldı.
İftar yemeğinde bir konuşma yapan IVECO Araç Genel Müdürü Hakkı Işınak, IVECO’nun END üyelerinin her zaman yanında olduğunu ve işbirliklerinin devam etmesini istedi.
IVECO Hafif Ticari Araç Ürün Müdürü Süha Yılmaz da IVECO’nun ürün gamı ile ilgili bilgi verdi. Ayrıca END Başkanı Davut Ukan, Başkan Yardımcıları Bayram Günhan tarafından Bölge Satış Müdürü Çağatay Akyol, Satış Sorumlusu Çayan Tubay’a iftar yemeği organizasyonunu düzenledikleri için teşekkür plaketi verildi.
Organizasyonda IVECO’nun 3 adet Daily (3,5 ton van-3,5 ton şasi-7 ton şasi) ve 1 adet 160 E Eurocargo aracı da sergilendi. IVECO Daily ve Eurocargo araçlar END üyeleri tarafından büyük beğeni topladı. Sergilenen araçlarla ilgili bazı nakliyeciler ön sipariş verdi.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.