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Standard Profil’de üst düzey atama

Standard Profil’de üst düzey atama

Tarih 27 Mayıs 2019, 13:43

Otomotiv sektörünün deneyimli ismi Abdel Hadoudy, dünya çapında faaliyet gösteren Standard Profil Grubu’na Kaliteden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Dünya çapında markalara sızdırmazlık üretimi yapan Standard Profil Grubu’nda üst düzey bir atama gerçekleşti. Abdel Hadoudy, yaklaşık 8 bin çalışanın istihdam edildiği ve dünya çapında 25’ten fazla markaya hizmet veren Standard Profil Grubu’nda Kaliteden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

Otomotiv sektöründe yaklaşık 25 yıllık deneyime sahip olan Hadoudy, kariyeri boyunca, Smithkline Beecham, AlliedSignal Friction Material and Kaizen Institute gibi şirketlerde kalite ve uluslararası operasyon yönetimi gibi çok çeşitli alanlarda yönetici olarak görev aldı.
Ecole Centrale de Lille Mühendislik Bölümü’nden mezun olan Hadoudy, Lille Bilim-Teknoloji Üniversitesi Elektronik, Elektrik ve Otomatik (AEA) Mühendisliği Bölümü’nden master derecesine sahip. Hadoudy, Standard Profil’e katılmadan kısa süre önce Valeo’da ‘Ürün Grubu Proje Direktörü’ olarak görev yapıyordu.

 

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