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Otopratik'den Ramazan Bayramında yola çıkacaklara öneriler de bulundu

27 Mayıs 2019, 13:24

Otopratik, seyahat önerileri ile Ramazan Bayramı’nda keyifli ve emniyetli yolculuklar diliyor

Brisa’nın araç sahiplerine 360 derece servis sunan hızlı bakım markası Otopratik, bayram öncesi uzun seyahatlere hazırlanan sürücüleri araçlarının kontrol ve bakımlarını yapmaları konusunda uyarıyor. Otopratik uzmanları hem araçları yola hazırlamanın püf noktalarını paylaşıyor hem de direksiyon başında telefon kullanımı gibi kazalara sebep olan alışkanlıklara dikkat çekiyor.





Brisa’nın yenilikçi araç ve lastik bakım mağaza zinciri Otopratik, sunduğu hizmetler ve danışmanlıkla yolculukların kesintisiz ve emniyetli olması için çalışıyor. Özellikle bayram dönemlerinde artan risklerin engellenmesi ve keyifli, yüksek performanslı bir sürüş için marka, deneyimini ve uzmanlığını sunmaya devam ediyor.



Kazalarda en büyük etken dikkat dağınıklığı

Uluslararası çapta yapılan araştırmalarda kazaların büyük oranda dikkat dağınıklığından kaynaklandığını belirten Brisa Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yakup Demir; Otopratik ile hedefimiz sürüş deneyimini mükemmelleştirmek. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler kadar sağladığımız danışmanlıkla da sürücülerin yanında yer almaya devam ediyoruz. Özellikle birkaç gün içinde yüzlerce kazanın yaşandığı bayram tatili döneminde sürücülerimizi hem araçlarını hem de kendilerini ve ailelerini emniyetli ve keyifli bir sürüşe hazırlamaları konusunda uyarıyoruz. Bugün 46 noktada hizmet veren Otopratik mağazalarında uzman ekiplerimiz, araçları A’dan Z’ye yolculuğa hazırlayacak ve sürücüleri bu konuda yönlendirecek donanıma sahip. Bununla birlikte sürücülerin direksiyon başında telefon kullanma ya da başta çocuklar olmak üzere diğer aile üyeleri ile ilgilenme gibi alışkanlıklarını bırakmalarıyla ancak yolculuklarda %100 emniyet ve konfor sağlamak mümkün. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; telefon kullanan bir sürücü kullanmayanlara göre kaza risklerine 4 kat daha fazla açık. Bir diğer araştırma ise çocuklarıyla birlikte seyahat eden 10 sürücüden 6’sının dikkat dağınıklığı yaşadığını gösteriyor. Otopratik olarak biz, basit önlemler ve emniyetli araç kullanım alışkanlıklarıyla bu Ramazan Bayramı’nda yolculuk keyfimize gölge düşmeyeceğine inanıyoruz dedi.



Otopratik uzmanlarından sürücülere öneriler:

* • Yola çıkmadan önce iyice dinlenin.

* • Uzun bir yolculuk yapacaksanız maksimum 4 saat aralıksız araç kullanın ve ardından minimum 30 dakika dinlenin. 8 saatten fazla sürecek yolculuklarda yedek sürücü ile dönüşümlü olarak araç kullanın.

* • Gündüz yolculuklarını tercih edin.

* • Emniyet, konfor ve yakıt verimliliğine doğrudan etki eden lastik basınç, diş derinliği, balans, yük ve hasar kontrollerinin yapıldığından emin olun.

* • Araç içinde kapalı alanda uzun zaman geçirileceği için aracın iç temizliğinin iyice yapılması, yolculuk edenler ve özellikle çocuklar için büyük önem taşıyor.

* • Araçta mutlaka bulundurmanız gereken bazı ekipmanlar var. Bunlar; ilk yardım çantası, sağlam bir yedek lastik, takım ve avadanlıklar (kriko, bijon anahtarı ve varsa şifreli bijon, tornavida ve pense), çekme halatı ve takozlar, reflektörler ve fosforlu yelekler, taşınabilir-çok amaçlı elektrikli çakmak pompası ve takviye kablosu.

* • Seyahate başlamadan önce emniyet kemerleri ve tertibatını elle teker teker kontrol edin, sağlam ve çalışır durumda olduklarından emin olun.

* • Sürüş esnasında cep telefonlarınızı ‘handsfree’ özelliğinde dahi kullanmayın; elleriniz serbest olsa bile aklınız telefondayken aracınıza tam olarak hâkim olamazsınız.

* • Küçük yaştaki çocuklarınızın çocuk koltuğunda yanında refakat eden bir yetişkinle birlikte yolculuk etmesi, çocuk ve gençlerin yol emniyeti hakkında bilgilendirilmesi önem taşıyor. Onların ani hareketlerinin sizin fren vb. manevra kabiliyetinizi doğrudan etkileyebileceğini unutmayın.

* • Emniyet kurallarından şaşmayın ve alkollü araç kullanmayın.



Binek ve hafif ticari araçları emniyetli ve konforlu yolculuklara hazırlamak için Otopratik, Brisa’nın öncü lastik markaları Bridgestone, Lassa ve Dayton ile Otopratik markalı aküleri müşterilerine sunuyor. Otopratik mağazalarında lastik, jant, akü, ön düzen bakımı, yağ değişimi, filtre değişimi, klima gazı dolumu, fren balata & disk değişimi, amortisör değişimi ve periyodik bakım gibi temel bakım hizmetleri veriliyor.



