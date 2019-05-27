Allison Transmission'dan otobüsler için yeni çözüm sunuyor

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27 Mayıs 2019, 12:58

Allison Transmission, alçak tabanlı otobüs uygulamaları için en kompakt ve güçlü elektrikli tahrik çözümünü sunuyor



ABE Serisi, çift elektrik motorlarını, tek veya çok vitesli bir şanzımanı (e-aks modeline bağlı olarak), yağ soğutucularını, pompaları ve güç elektroniklerini mevcut şasideki tüm geleneksel güç aktarma sisteminin yerine tak-çalıştır bir sistemde bir araya getiriyor. Bu sistem, çift katlı, körüklü ve 3 kapılı otobüsler de dahil olmak üzere şehir içi otobüs endüstrisinin tüm güç ve alan taleplerini karşılıyor.konu ile ilgili olarak; “Allison Transmission’ın otobüs sektöründeki üstün deneyimi, yeniliklere sürekli bağlılığımızı göstermektedir. Elektrikli hibrid çözümlerle ilgili uzun bir geçmişimiz var ve bir sonraki dönem elektromobilite dönemi. ABE Serisi, geleneksel aktarma organları sistemini, mevcut olan en kompakt ve güçlü elektrikli tahrik sistemi ile değiştiriyor” dedi.Allison ABE Serisi, normal otoyol hızlarında ve izin verilen tüm eğimlerde kısıtlama olmadan çalışabiliyor. Sistem, geri kazanımlı frenleme anında torkun yüzde 100ünü kullanabiliyor. Aks gücü 13 tona kadar olan sistem, sektörde alanındaki diğer e-aktarma sistemlerinden daha fazla güç ve tork sağlıyor. Çift motor ile 536 beygir gücünde (400 kilowatt) kesintisiz aks çıkış gücüne ve 738 beygir gücünde (550 kilowatt) maksimum çıkış gücüne sahip. Tek vitesli bir e-aks seçeneği de bulunuyor. Özel soğutma sistemi sayesinde endüstrinin en iyi, kesintisiz motor gücünü sunuyor ve aracın daha uzun süre boyunca maksimum güce yakın çalışmasını sağlıyor.Sistemin otobüs üreticileri için en önemli özelliklerinden biri de kompakt tasarım. Tak-çalıştır ABE Serisi, mevcut otobüs şasisine ve süspansiyonlara uyumu ile batarya paketleri ve diğer kritik elektrikli araç bileşenleri için daha fazla alan yaratıyor. Standart sistem, 28 inç (700 milimetre) ara mesafe için yapılandırılıyor ancak isteğe bağlı olarak 39 inç (1.000 milimetre) ara mesafeli bir opsiyonu da bulunuyor. Bu, sistemi 12 metre alçak tabanlı şehir içi ve çift katlı otobüslere, 18 metre körüklü otobüslere ve 3 kapılı otobüslere uygulanabilir hale getiriyor.