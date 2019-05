Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

Kordsa, SAMPE 2019 fuarında havacılık endüstrisine yönelik yenilikçi teknolojilerini sergiledi

24 Mayıs 2019, 12:48

Güçlendirme devi Kordsa, bu yıl 75. kez kapılarını açan kompozit sektörünün önemli buluşması SAMPE fuarına katıldı.

Lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri pazarlarının global oyuncusu Kordsa, 21-22 Mayıs tarihleri arasında Charlotte, North Carolina’da gerçekleşen sektörün büyük buluşması SAMPE 2019 fuarına katıldı. En son teknolojilerin ve araştırmaların paylaşıldığı bu önemli etkinliğe Kordsa, havacılık endüstrisine yönelik ürünleriyle katıldı. Fuarda Kordsa’yı bünyesine 2018 yılında dahil olan Fabric Development Inc. ve Textile Products Inc. şirketleri temsil etti.



Güçlendirme devi Kordsa, bu yıl 75. kez kapılarını açan kompozit sektörünün önemli buluşması SAMPE fuarına katıldı. İleri malzeme tedarik zincirinin önde gelen profesyonellerini, mühendislerini, karar alıcılarını, satıcılarını ve nihai kullanıcılarını bir araya getiren fuar, 3000’in üzerinde sektör liderini, ileri malzeme ve süreç mühendisini ağırladı.

Ticari havacılık endüstrisine yönelik iddiasını pekiştiren Kordsa’nın, ABD merkezli iki şirketi Fabric Development Inc. ve Textile Products Inc. fuarda, ABD pazarındaki havacılık endüstrisine yönelik yenilikçi bezlerini sergiledi.