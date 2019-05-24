Ege Fren Ebso’nun 100 sanayi devi sıralamasında 9 sıra yükseldi

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24 Mayıs 2019, 12:45

En büyük ilk 100 firma listesinde bir önceki yıla göre 9 sıra yükselerek 67’nci sırada yer aldı.

Bayraktar Grubu kuruluşlarından Ege Fren Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) üretimden satışlarına göre 2018 için yaptığı değerlendirmede en büyük ilk 100 firma listesinde bir önceki yıla göre 9 sıra yükselerek 67’nci sırada yer aldı.







Avrupa’nın önde gelen ticari araç üreticilerinin orijinal fren, fren parçaları ve işlemeli otomotiv parçaları tedarikçisi olan Ege Fren Sanayi ve Tic. A.Ş., Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) açıkladığı “100 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde 67’nci sırada yer aldı. 2017 yılı listesinde 76’ncı sırada yer alan Ege Fren Sanayi ve Tic. A.Ş. 2018’de listede bir önceki yıla göre 9 sıra yükseldi.1987 yılında İzmir’de kurulan Ege Fren, Bayraktar Grubu ve dünyanın önde gelen otomotiv teknoloji şirketlerinden Meritor ortaklığında faaliyet gösteriyor. Otomotiv ana sanayi için fren, fren alt parçaları ve işlemeli otomotiv parçaları üreten Ege Fren, yurt içi ve yurt dışında global markaların tedarikçisi ve lisanslı üreticisi konumunda bulunuyor. Otomotiv ana sanayinin yanı sıra yenileme pazarında da hizmet veren kuruluş, yedek parça organizasyonu ile yurt içi ve yurt dışındaki hedef pazarlara da ulaşıyor.