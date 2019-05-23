Renault Trucks ve yeni yetkili bayisi İkikardeş Otomotiv, müşterileri ile buluştu

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23 Mayıs 2019, 17:05

Renault Trucks, yeni yetkili bayisi İkikardeş Otomotiv ile Adana bölgesinde gücünü arttırıyor.











Türkiye’de pazar payını en hızlı yükselten marka olmaktan gurur duyduklarını belirten Olivier De Sait Meleuc açılış konuşmasında;

































İkikardeş Otomotiv Genel Müdürü Uğur İkikardeş, Renault Trucks ile yaptıkları iş birliğine dair açıklamada bulunurken Adana bölgesinin lojistik sektöründe önemine değinerek; “Adana bölgesi, geçiş yollarının en önemli kavşağında yer alması ve güçlü araç filosu ile lojistik alanında önemli bir yere sahip. Yurtiçi ve dışına olan çok-modlu bağlantı kolaylığının sağladığı avantajlarla yalnız Türkiye'nin değil, aynı zamanda Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'in en önemli lojistik merkezlerinden biri konumunda” diye belirtti. İkikardeş; “Renault Trucks, geniş ürün gamı sunan ve araçlarının her zaman arkasında duran bir üretici olarak, müşterileri ile uzun soluklu çözüm ortaklığı için satış sonrası hizmetlere çok önem veriyor. İkikardeş Otomotiv olarak bizler de Renault Trucks ile tam uyum sağlayacağımıza inanıyoruz. Bu işbirliğinin lojistik ve taşımacılık sektörüne fayda sağlayacağına, uzun süreli ve müşterilerimiz için kazançlı bir iş ortaklığı olacağına şüphemiz yok” şeklinde açıkladı.

























Satış sonrası hizmetler için yatırımlarının devam ettiğini belirten Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delephine ise; “Adana bölgesi kadar stratejik bir yerde İkikardeş Otomotiv’in de Renault Trucks ailesine katılmasından oldukça memnunuz. Satış yetkilerinin yanı sıra planlı bakım, onarımlar ve Renault Trucks onaylı parçalar ile servis hizmeti sunuyor olacaklar” diye belirtti.

Adana’da Renault Trucks ve İkikardeş Otomotiv’in üst düzey yöneticileri ile müşterilerin katıldığı bir iftar yemeği düzenlendi.veaçılış konuşmalarını yaptılar. Etkinlik sırasında müşteriler, Renault Trucks’ın 2019 model T 520 yüksek kabin çekisini inceleme şansını da buldular.“Türkiye’de 20 yılı aşkın süredir elde ettiğimiz başarıda araçlarımız kadar satış sonrası hizmetlerimizin de payı yüksek. Bu nedenle değerli bayilerimizin sağladığı hizmet ve desteğin altını çizmek isterim. Ticari araçlar, birçok sektörün bel kemiği olarak kesintisiz ve en verimli şekilde yoluna devam etmek durumunda. Bunu da ancak yaygın ve uzman bir satış ve satış sonrası ağıyla sağlayabilirsiniz. Renault Trucks olarak sunduğumuz hizmetlerle her zaman müşterilerimize yakın olduğumuz gibi araçlarımızın ikinci el değerlerini de koruyoruz” diye belirtti., Türkiye’nin çeşitli illerine dağılmış servis ve satış sonrası bayileri ile hizmet verdiklerini dile getirerek; “2019’da yeni bayilerimiz ile ailemizin daha da genişlemesini planlıyoruz. Ayrıca müşterimizin bulunduğu bölgelerde mobil çözümler de sunuyoruz. 7 gün 24 saat yol yardım hizmeti ile acil bir durumda müşterilerimize destek veriyoruz. Gereken tüm yedek parçaları kendi depomuzdan Türkiye’nin her yerine 1 günde ulaştırabiliyoruz” açıklamasında bulundu.