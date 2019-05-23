İlk sıkıştırılmış doğal gazlı kamyonlar Rusya’ya vardı

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23 Mayıs 2019, 13:35

23 Adet CNG’li IVECO Stralis NP 460 Cursor 13 ilk Rus müşterisi Miratorg’a teslim edildi.

Stralis NP 460, 460 beygirlik, 2,000 Nm torka çıkan ve bununla dizele denk bir performans sunan IVECO’nun 13 litrelik Cursor 13 NP Euro VI motorunu barındırıyor. Motor, güç-ağırlık oranı, beygir gücü, bakım aralıkları ve sessiz çalışmasıyla sınıfının en iyilerinden biri. Bu araç, doğal gazın çevresel avantajlarını maksimize ediyor: Euro VI standartlarına oranla %99 daha az partikül madde ve %60 daha az nitro oksit salınımına sahip. Stralis NP 460 aynı zamanda düşük bir Toplam Sahiplik Maliyetine de sahip.









, yaptığı konuşmada Miratorg’un IVECO’nun öncüsü olduğu gaz teknolojisini Rusya’da takdir eden ilk şirketlerden biri olduğunu belirterek memnuniyetini dile getirdi ve Stralis NP 460’ın Rusya’da uzun mesafe taşımacılıkta verimliliğini kanıtlayacağını söyledi.