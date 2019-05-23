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Fiat, mayıs’ta fark yaratıyor!

Fiat, mayıs’ta fark yaratıyor!

Tarih 23 Mayıs 2019, 12:39

Fiat, Mayıs ayında da ürün yelpazesindeki modeller için oluşturduğu kampanyalara devam ediyor.

Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili Fiat Egea; tarz sahibi ailelerin tercihi Fiat 500L ve daha maceracı yaşam tarzı arayanların seçimi Fiat 500X SUV modellerinin otomatik şanzımanlı versiyonları, Mayıs ayı boyunca manuel vites fiyatından satışa sunuluyor. Egea Model Ailesi’nin dizel versiyonları için geçerli olan bir diğer kampanya kapsamında da; 24 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0.99 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Şehrin yeteneklisi Fiat Panda’da ise hurda teşviki ile birlikte 63 bin 900 TL’den başlayan fiyat avantajı bulunuyor.

Fiat, “Otomatik vites farkı bizden” kampanyasıyla Mayıs ayı boyunca müşterilerine daha fazla konforu daha uygun fiyat ile sağlamayı hedefliyor. Son 3 yılın en çok tercih edilen otomobil modeli unvanını taşıyarak liderliğini sürdüren ve herkesin iyi bir otomobile sahip olması için geliştirilen Egea Ailesi ile birlikte 500L ve 500X SUV modellerinin otomatik şanzımanlı versiyonları, Mayıs ayı boyunca manuel vites fiyatından satışa sunuluyor.

Fiat’ta kredi avantajları sürüyor!

Fiat Egea Model Ailesi’nin dizel versiyonları için geçerli olan bir diğer kampanya kapsamında da; 24 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0.99 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Şehrin yeteneklisi Fiat Panda’da ise hurda teşviki ile birlikte 63 bin 900 TL’den başlayan fiyat avantajı Mayıs ayı boyunca devam ediyor.

 

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