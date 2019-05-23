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Maxion İnci Jant Grubu yeni fabrikasının temelini attı

Maxion İnci Jant Grubu yeni fabrikasının temelini attı

Tarih 23 Mayıs 2019, 12:35

Dünyanın en büyük jant üreticisi Maxion Wheels ve İnci Holding iştiraki olan Maxion İnci Jant Grubu, yeni fabrikasının temelini attı.

2020’de tamamlanması planlanan fabrikanın açılışıyla Maxion İnci Jant Grubu toplamda 5’inci fabrikasını hizmete almış olacak. Yeni yatırımla birlikte bölgede ihracatta ve istihdamda ciddi bir artış sağlanacak

Avrupa’nın tek lokasyondaki en geniş ürün yelpazesine sahip jant üreticisi Maxion İnci Jant Grubu, Manisa’da yeni jant fabrikasının temelini attı. Maxion İnci Jant Grubu’nun 5’inci fabrikası 21 bin metrekare alan üzerine kurulacak. Yeni yatırımıyla bölge istihdamına katkı sağlanması amaçlanan, üretim ve depolama faaliyetlerinin yanı sıra idari bina olarak da kullanılacak yeni fabrikanın, Grubun jant üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik 2020 yılında hizmete alınması ön görülüyor.

Mustafa Zaim: Ülkemizi küresel otomotiv sanayinde başarıyla temsil ediyoruz

Temel atma töreninde konuşan Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, “Avrupa’nın en büyük jant üretim komplekslerinden biri olan Maxion İnci Jant Grubu olarak bugün 5 kıtada 60’ın üzerinde ülkeye yaptığımız ihracat ciromuzun yüzde 80’ini oluşturuyor. 60’ın üzerinde ülkede jantlarımız dönüyor ve biz bu tabloyla gurur duyuyoruz. Başarılarla dolu bir yılı daha geride bırakmanın verdiği güven ve gururla sektörümüzde lider olarak yolumuza emin adımlarla büyüyerek devam ediyoruz. Maxion İnci Jant Grubu bugün çok kritik bir zamanda yeni ve bizim için çok önemli bir yatırımı daha gerçekleştiriyor” dedi.

Zaim sözlerine, “Ortaklığımız, bugün temelini attığımız bu 5’inci fabrika yatırımı ile daha da sağlamlaşıyor. Yeni fabrikamızı faaliyete geçirdiğimizde, elde ettiğimiz başarılara yenilerini ekleyeceğimize olan inancım tam. Dünyanın dört yanına gönderdiğimiz ürünlerimizle ve ortaklarımız Maxion Wheels ve İnci Holding’den aldığımız güçle ve ülkemize duyduğumuz güvenle yatırımlarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Odağımıza aldığımız innovasyon ve Endüstri 4.0 atılımlarımızla fark yaratacağız. Başarılı finansal ve operasyonel performansımızı sürdürürken, yeni yatırımlarımız ve kapasite kullanım oranlarımızdaki artışlar sayesinde, ülkemizin istihdamına ciddi katkıda bulunmaya devam ederken artan ihracatımızla ülkemiz adına daha fazla katma değer yaratabileceğimiz için mutluyuz. Bu yatırım, ülkemize ve ülkemiz insanına, tüm çalışalarımıza duyulan güvenin de bir kanıtıdır. Yeni yatırımımız başta ülkemiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” diye devam etti.

 

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