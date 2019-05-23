Sakaryalı yeni TOYOTA COROLLA’ya EURONCAP’ten 5 yıldız!

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23 Mayıs 2019, 12:28

Bağımsız güvenlik kuruluşu EuroNCAP, 2019 yılına ait çarpışma testi sonuçlarını açıkladı. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin Sakarya’daki tesislerinde üretilen Yeni Corolla, EuroNCAP çarpışma testinden 5 yıldız aldı.













Yeni Corolla, Toyota’nın gelişmiş güvenlik sisteminin ikinci nesli olan Toyota Safety Sense 2 ile yollardaki yerini almıştı. Toyota Safety Sense 2 kapsamında; yaya ve bisikletlileri algılama özelliğine sahip Çarpışma Önleme Sistemi (PCS), Uyarlanabilir Hız Sabitleme (ACC), direksiyon müdahalesi özelliğine sahip Şeritten Çıkma Uyarı Sistemi (LDA), Otomatik Uzun Far Asistanı (AHB) ve Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (RSA) gibi gelişmiş donanımlar devreye giriyor. Toyota New Global Architecture (TNGA) platformunun GA-C versiyonu üzerinde yükselen Yeni Corolla’nın, hibrit versiyonunda yeni Toyota Safety Sence 2 güvenlik sistemi standart olarak sunuluyor.Sakarya’da üretilen Yeni Corolla’nın EuroNCAP başarısının kalifiye ve işine yürekten bağlı çalışanlarına ve yan sanayilerin yakın iş birliklerine borçlu olduklarına vurgu yapan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Toshihiko Kudo, “Araçlarımızı kullananların güvenliği ve memnuniyeti birinci önceliğimiz. Kalite ve sürekli iyileştirme anlayışını ilke edinerek en güvenli otomobilleri dünyanın 148 ülkesindeki kullanıcılarımızla buluşturmak için durmaksızın çalışıyoruz. Yeni Corolla Sedan aynı zamanda Japonya dışında ilk kez Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin uyguladığı Toyota New Global Architecture platformunun ürünü. Yeni Corolla’nın EuroNCAP testlerinde elde ettiği başarı aynı zamanda platformunun yüksek güvenlik seviyesinin bir göstergesi. Çalışanlarımızın ve emeği geçen herkesin gayretlerinin karşılığı olan bu başarı bizleri motive etti” ifadelerini kullandı.