Treyler sektörü hurda teşviki istiyor

Anasayfa » Üstyapi

23 Mayıs 2019, 12:21

Hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmasını içeren teklif TBMM'ye sunuldu.

Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER) Başkanı Yalçın Şentürk, treyler sektörünün daha önce çıkarılan teşvikten yararlanamadığını belirterek, “Satış adetlerimiz 27 binden 11 bin adetlere kadar düştü. Yeni torba yasaya treylerlerin eklenmesi sektörümüze can suyu olacaktır” dedi.







Otomotiv sektörünü canlandıracak yeni hurda teşviki yasası meclise sunuldu. Bir önceki teşvik motorlu araçları kapsadığı için treyler sektörü bu teşvikten yararlanamamıştı. Yeni torba yasa teklifi 10 bin lira olan ÖTV indiriminin 15 bin liraya çıkarılması planlanıyor. Treyler sektörü bu defa kapsam dışında tutulmak istemiyor. Sektörün beklentisi, KDV desteğinde olduğu gibi hurda teşvikinden de yararlanabilmek.







Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER) Başkanı Yalçın Şentürk, daha önce KDV indiriminden yararlanamayan treyler sektörünün yapılan girişimler sayesinde teşviklerden yararlanabildiğini hatırlatarak, sektör olarak aynı desteği hurda teşvikinde de görmek istediklerini söyledi. Şentürk, sektörün zorlu bir dönemden geçtiğini, pazardaki satış adetlerinin 27 binlerden 11 bin adetlere kadar düştüğünü söyledi. Sektör olarak tarihin en büyük ihracat rakamına imza attıklarını hatırlatan Şentürk, sektörün ülke ekonomisine ve ihracatına sağladığı katma değer ile bu desteği hak ettiğini söyledi.







Treyler sektörüne verilecek desteğin, taşımacılık ve ticarete büyük bir dinamizm getireceğini aktaran Başkan Şentürk, “Devletimizin vereceği destek bizim için çok önemli. Sektörün ayakta kalması, yakaladığı bu ihracat başarısını sürdürülebilir kılması için verilecek destek, hem sektördeki morali yükseltecektir hem de durgun seyreden pazarın hareketlenmesini sağlayacaktır” açıklamasında bulundu.