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Allison Transmission, Vantage Power ve AxleTech’in elektrikli araç sistemleri bölümünü satın aldı
22 Mayıs 2019, 17:26
Allison Transmission Holding A.Ş. (NYSE – New York Borsası: ALSN), Vantage Power ve AxleTech'in elektrikli araç (EV) sistemleri bölümünü satın aldığını açıkladı.
103 yılı aşkın süredir teknolojik gelişmelere öncülük eden Allison Transmission, James Allison’ın 1915’te Indianapolis 500 Mil Yarışı’nı kazanan yarış arabasından, Amerika Birleşik Devletleri Ordusu’nun Abrams Savaş Tank’larındaki her bir şanzımanı yapmasına kadar uzanan bir tarihe sahip. Allison, bu bilgi birikimini şimdi ise mevcut elektrikli hibrid teknolojilerini geliştiren ve genişleten, yeni elektrikli tahrik çözümleri sunan, alternatif tahrik sistemindeki entegrasyon seviyesi özelliklerini genişleten bir elektromobilite stratejisi için kullanıyor. Bu yönde gerçekleştirilen devralmaların her ikisi de, Allison’ın tahrik teknolojisindeki lider, yenilikçi pozisyonu ile aynı doğrultuda ticari araçlarda elektromobilite uyarlamasını geliştirmek için mevcut yeteneklerini tamamlayacak.
Vantage Power, ağır vasıta üreticileri ve tedarikçileri için elektrikli tahrik ve bağlantılı teknolojileri geliştirmek konusunda uzman, Londra merkezli ödüllü bir teknoloji şirketi olarak ön plana çıkıyor. Batarya teknolojisi geliştirme, araç entegrasyonu ve kontrol sistemlerinin yanı sıra bağlantı ve uzaktan kontrol sistemine odaklanan Vantage Power teknolojileri, otobüsler için hibrid geri kazanım güç sistemlerinden enerji depolama sistemlerine kadar geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılıyor.
Allison Transmission Başkanı ve CEO'su David S. Graziosi açıklamasında; “Vantage Power’ın girişimci ruhu ve teknolojik gelişmeleri, müşterilerimizin taleplerini karşılama ve hatta önüne geçme konusundaki stratejik önceliklerimizi tamamlıyor. Bu ve diğer büyüme girişimleriyle, bugün kendimizi elektromobilite ve yakıt bataryaları pazarlarında farklılaştırırken geleneksel ve elektrikli hibrid ürünlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz” diye belirtti.
AxleTech, yol ve arazide kullanılan ağır hizmet tipi ticari araçlar için aks tasarlayan, geliştiren, üreten ve hizmet veren entegre bir teknoloji şirketi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Endüstriyel geçmişi 1919 yılına dayanan şirket, dünya çapında yaklaşık 800 çalışanı ile global müşterileri için gelişmiş güç aktarma sistemleri, akslar, bileşenler ve satış sonrası parçaları sunuyor. AxleTech’in Elektrikli Araç Sistemleri bölümü, Michigan’daki merkezinde bulunuyor.
Graziosi, yeni yapılanmaları ile ilgili olarak; “AxleTech’in elektrikli araçlar alanındaki ileri entegre çözümleri ve Allison’ın pazarlarındaki varlığı, lider tahrik çözümleri sağlayıcısı olarak konumumuzu tamamlıyor. AxleTech’in elektrikli araçlar sistemleri bölümündeki yetenekli uzmanlar ve ürünler ile yüksek potansiyeli, eşsiz tahrik çözümleri geliştirmek ve sunmak için mevcut ürün uzmanlığımızla iyi bir şekilde birleşecek” şeklinde açıkladı.
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