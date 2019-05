Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

Brisa ‘Aklıyla’ Geleceğe Hazırlanıyor

22 Mayıs 2019, 16:05

Kurulduğu günden bu yana 1,5 milyar dolar yatırımı hayata geçiren Brisa, sağlıklı ve dengeli büyümeye odaklanıyor. Başarılı finansal yönetim modeli ile iş ortaklarına da kazandırıyor.

Brisa, gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısı ile 2019 önceliklerini ve hedeflerini açıkladı. 2018 yılında yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda rekor ve sürdürülebilir büyümeye imza atan şirket, 2019 yılında net satış gelirlerinde %15-20 aralığında büyüme, ihracatta ise adet bazında %20 artış hedefliyor.



Bridgestone, Lassa ve Dayton markaları ile Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, 2019 yılında Aksaray’daki akıllı fabrikasının ve İzmit’te yer alan ARGE Merkezi’ndeki çalışmalarının da kazandıracağı ivme ile uluslararası pazarlardaki varlığını derinleştirmeye, genç çalışanlarıyla birlikte müşterilerinin bütünsel ihtiyaçlarına dokunacak akıllı ve dijital çözümler geliştirmeye, güçlü nakit yönetimi ile iş ortaklarıyla birlikte büyümeye odaklanıyor. Brisa bu dönemde ARGE yatırımlarını ve genç Türk mühendisleriyle gerçekleştireceği projelerini iki katına çıkarmayı hedefliyor. 2019 yılında toplam 40-45 milyon dolar seviyesinde yatırım yapmayı planlayan Brisa, tüm bu çalışmaları insan kaynağına, iş ortaklarına ve müşterilerine yeni gelişim fırsatları sunarak ve toplumu merkeze alan projeleriyle gerçekleştirecek.



Brisa ile çalışan, kazanıyor

2019 yılında, zorlu pazar koşullarına rağmen, Brisa’nın tüm paydaşlarına değer katan çalışmalarını büyük bir kararlılıkla sürdüreceğini açıklayan Brisa CEO’su Cevdet Alemdar; “Brisa, kurulduğu günden bu yana 1,5 milyar dolar yatırımı ülkesine kazandıran, iş ortakları ve çalışanlarıyla birlikte toplam 60.000 kişiye iş ve aş sağlayan bir şirket. 2018 yılını, müşteriler ve iş ortaklarımızın ilk tercihi olarak güçlü bir performans ile kapadık. Müşterilerimize sunduğumuz toplam değerler paketimizi ve yenilikçi çözümlerimizi zenginleştirirken, dengeli ve sağlıklı bir büyüme için nakit ve bilanço yönetimine ağırlık verdik. Kaynaklarımızı ve işletme sermayemizi etkin ve verimli yöneterek, nakit döngümüzü iyileştirdik. İşletme sermayesi devir hızını son 2 yılda 1,8’den 5’e çıkartarak rekora ulaştık. Daralmaların yaşandığı sektörümüzde, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki en güçlü bayi ağı ile büyümeye odaklandık. Bayilerimizin de nakit akışlarını iyileştirdik, stoklarını %22 oranında azalttık. Böylece son 10 yılın rekorunu kırarak 1.500’ü aşkın şirketten oluşan bayi teşkilatımıza yeni iş ortakları ekledik. Bayi güven endeksinde de zirvede kaldık. Bu dönemde tedarikçilerimize de nakit akımlarını yönetebilecekleri fırsatlar sunduk. Bugün 3.000 Brisa tedarikçisi, dijital platformlar üzerinden, faturalarını ihtiyaç duydukları zamanda nakde dönüştürüyor, hızlı nakit akışı sağlıyor. Sonuç olarak bu zorlu piyasa şartlarında Brisa ile çalışan kazandı” diye konuştu.



Brisa’nın Türkiye’de, sadece lastiğin değil, yeniliğin de lideri olarak müşterilerine yönelik çözümlere odaklandığını belirten Alemdar, “Geleceğe yönelik hazırlıklarımız yapıyoruz ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. Hızlı bakım servis zincirimiz Otopratik işine ivme kazandırdık ve 2019 yılına hızlı bir giriş yaptık. Türkiye binek filo pazarının %50’sini oluşturan 6 büyük filo ile anlaştık. Böylece 140.000 aracın bakımı Otopratik’e emanet edilmiş oldu. Öte yandan bugün tüm segmentlerde orijinal ekipman üreticilerine lastik sağlayan tek şirketiz. Ayrıca dünya lideri otomotiv firmalarının elektrikli araçları ve yeni nesil otomobiller için ürün geliştiriyoruz. Türkiye’de üretilen ilk hafif ticari elektrikli aracın ilk yerli lastiği de Brisa’dan oldu” dedi.



Dünya lastik pazarı son 5 yılda, yıllık ortalama %3 büyüdü. Türkiye lastik pazarı da benzer bir performans sergiledi. 2018 yılında ve 2019’un ilk çeyreğinde, pazar, otomotiv pazarındaki eğilime paralel olarak, daralma kaydetti. Bu iç pazar koşullarında Brisa pazarın üzerinde bir performans sergileyerek, pazar payı kazandı. Satılan her 3 lastikten biri Brisa markalarına ait oldu.



Bridgestone, Lassa, Dayton markaları ile Türkiye lastik pazarı lideri Brisa’nın 2018 yılsonu net satış gelirleri %31 oranında artışla 3 milyar TL’ye ulaştı. Brisa, bu dönemde ihracatını adetsel bazda %15, cirosal bazda (Dolar) %26 oranında artırdı. Şirketin 2018 yılı toplam ihracatı da 231 milyon Dolar olarak gerçekleşti. Şirket, 2019’un ilk çeyreğinde de istikrarlı ve dengeli büyümesini sürdürdü. Brisa, Türk mühendislerinin ARGE Merkezi’nde geliştirdiği katma değerli ürünler, endüstride gelişimin ve çevikliğin öncülüğünü üstlendiği İzmit fabrikası ve sektörde bir ilk olan Aksaray’daki akıllı fabrikasının kattığı değer ile 2019’un ilk çeyreğinde ihracatta rekor seviyede performansa imza attı. Şirket, ihracatta yıl sonu hedeflerini gerçekleştirmek üzere atılımlarını hayata geçiriyor.



Brisa, ülkesine katkısını güçlü ihracat ile artırıyor

2019’da ihracatta yeni hedeflere doğru emin adımlarla ilerlediklerini dile getiren Cevdet Alemdar; “Lassa markamızla ihracat yaptığımız pazarlar dünya lastik pazarının %40’ını oluşturuyor. Bu oranın daha da artırılmasında 2018’de faaliyete geçen Aksaray’daki akıllı fabrikamız, önemli bir rol oynuyor. Genç Aksaray Fabrikamızdan, üretime başladığı bir yıl içinde 56 ülkeye ihracat yapar duruma geldik. Uluslararası pazarlarda etkili bir şekilde kanallarımızı geliştirmeye odaklanıyoruz. Otomotiv plazalara ve filolara lastik tedarik etmeye başladık. Avusturya, Sırbistan ve Fas'taki taksiler, ülkemizin yerli lastik markası Lassa ile yollara çıkıyor. Bu yılın ilk üç ayında 6 yeni ülkeye giriş yaptık ve genel olarak ihracatımızda şimdiye dek aldığımız en iyi sonuçları elde ettik. Bu başarılı sonuçlarda İzmit Fabrikamızda yer alan ARGE Merkezimizin ve genç Türk mühendislerimizin çalışmalarının büyük bir payı var çünkü sınırları ARGE’mizle, teknolojimizle aşıyoruz. Son 3 yılda ARGE’ye 73 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Brisa’lı mühendislerimiz, çalıştıkları her gün 1 yeni ürün geliştiriyorlar. Her yıl 30 proje hedefiyle yola çıkan ARGE Merkezimizde bu yıl 55 projeye hayat vereceğiz. Öte yandan, İzmit Fabrikamızda 17 milyon Dolar yatırımla hayata geçirdiğimiz, otomotiv üreticilerine dünya standartlarında lastik geliştirmek üzere devreye aldığımız özel karışım teknolojisi yatırımımız meyvelerini vermeye başladı. ARGE ekiplerimiz tarihi bir rekor ile 2018’de, bir önceki yılın iki katı artış ile en üst kalitede 8 yeni orijinal ekipman ürünü geliştirdiler. Bunu da 20.000 lastikle, 340 deneme prototipi yaparak gerçekleştirdiler. Böylece, Avrupalı araç üreticilerine Türkiye’den lastik göndermeye başladık. Yıl boyunca bu başarıyı sürdürerek 2019’u ihracatta adetsel olarak %20 büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz.” dedi.



Brisa, 2018 yılında Lassa markası ile Avrupa, CIS Bölgesi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da pazarın üstünde performans gerçekleştirdi. Örneğin; Avrupa lastik pazarı %2 büyürken, Lassa %10, CIS bölgesi %12 büyürken Lassa %38, Kuzey Afrika %22 büyürken Lassa %45 büyüdü. Brisa, 2019’un ilk çeyreğinde ise bazı bölgelerde rekor büyüme oranlarına ulaştı. Lassa’nın Avusturya pazar payı %6 seviyesine, Ukrayna pazar payı %9 seviyesine ulaştı. Mısır’da da her 3 lastikten biri için Lassa tercih ediliyor.



Son 5 yılda Lassa markası ile ihracat yaptığı ülke sayısını %41 artışla 79’a yükselten Brisa, 6.000 satış noktası ve 610 tabelalı mağaza ile faaliyet gösteriyor. Brisa’nın odak pazarları arasında ise Avrupa’da İtalya, Almanya, Avusturya, İngiltere ve İspanya; Kuzey Afrika’da Mısır, Fas ve Libya; CIS Bölgesi’nde Rusya, Ukrayna ve Moldova bulunuyor. Ayrıca Avustralya, Güney Amerika ve Asya Pasifik bölgesinde genişlemeyi hedefliyor.



Aklın Yolu Brisa

Brisa’nın sıra dışı başarısını sürdürmesi için uzun dönemli stratejilerinin hazır olduğunu belirten Cevdet Alemdar; “Geleceği de aklımızla, akıllı bir kültürle inşa ediyoruz. Ülkemize bilgi ve teknoloji yatırımı yapıyoruz. İzmit ve Aksaray’daki üretim üslerimizde anlık olarak iletişim ve bilgi alışverişi imkanı tanıyan akıllı gözlük projemiz gibi pek çok yeniliği tasarlamaya devam ediyoruz. Endüstri 4.0 temelli ergonomi programımızla geleceğin üretim teknolojilerini uygulamaya alıyoruz. Bugünden yarının iş gücünü ve yetenek yönetimini organize ediyoruz. Data mühendisleri ve mobilite ekibi çalışmalarımız bunlardan bazıları. Tüm kararlarımızı veri bazlı almaya başladık. Bu doğrultuda yapay zeka uygulamamız ROBİ gibi veriye dayalı akıllı iş süreçlerini hayata geçiriyoruz. Bir yandan da gelecekte yolculuk deneyimini bekleyen gelişmeler ve farklı hizmetler üzerinde çalışıyoruz. Lastiğin yolculuğunu önden tahmin eden uygulamalar geliştiriyoruz. Örneğin; özellikle kamyon taşımacılığında hatalı kullanım, düşük basınç gibi beklenmedik lastik kayıpları, maliyette de %5’e varan kayıplara sebep oluyor. Bu arızaları öngörecek akıllı sistemler üzerinde çalışıyoruz.



Tüm bu çalışmalarımızı ise insanlar için insanlarla birlikte gerçekleştiriyoruz. 45 yıldır bu topraklarda üretim yapan şirketimiz, önümüzdeki 45 yıla şekil verecek çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyor. Bugün Aksaray’da, Harmandalı köyünde yeniden inşa ettiğimiz okulumuz da yenilikçi çalışmalarımıza aklı ve fikriyle destek sunmaları için gençleri cesaretlendirdiğimiz Genç Danışma Kurulumuz da buna hizmet ediyor. Brisa insanlar için var ve hep birlikte büyümek ve gelişmek için emek vermeyi sürdüreceğiz” dedi.



Brisa 2019 yılı itibariyle TÜBİTAK 2244 Üniversite Sanayi İş Birliği Programı’na 3 doktora öğrencisi ile katkı sağlıyor. Ayrıca TÜBİTAK için nanoteknoloji kullanımına yönelik projeler ve akıllı lastik konseptinde dijitalizasyon çalışmaları yürütüyor.



Türkiye’de yenilikçi fikirlerin yeşermesi için çalışan Brisa, Yolculuğun Öncüleri programı ile girişimcileri destekliyor. Şirket, programın ilk yılında 24 şehirde, 53 üniversiteye ulaştı, 50 proje dinledi. Bu doğrultuda girişimcilerle 7 proje için iş birliği içinde çalışıyor. Bu projeler arasında sürücülerin uykusuzluk ve dikkat dağınıklığını görüntü işleme teknolojisi ile takip eden, böylece yol emniyetine katkı sunan yeni nesil bir araç içi arayüz girişimi de bulunuyor.



Brisa; Lassa, Bridgestone, Bandag, Dayton, Kinesis ürünlerinin yanı sıra, Otopratik, Propratik, Lastiğim, lastik.com.tr, Probox, Bridgestone Box, Profleet, Mobilfix, Filofix gibi yenilikçi satış kanalları ve hizmetleriyle de yolculukların kesintisiz ve mükemmel olması için çalışıyor