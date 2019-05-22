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22 Mayıs 2019, 15:39

Türkiye'nin 10 yıldır en çok tercih edilen otobüs üreticisi Otokar, otobüs teslimatında hız kesmiyor.

İstanbul’da turizm taşımacılığı yapan Grandvizyon firması da filosunu 15 adet Sultan Mega otobüs ile güçlendirdi. Turizm sektörü için pek çok donanımın standart olarak sunulduğu, yüksek yolcu taşıma kapasitesi, geniş bagaj hacmi ve ferah iç mekanıyla konforlu bir yolculuk sunan Sultan Mega otobüslerinin teslimat töreni Otokar Bayii Atalay Otomotiv’de gerçekleştirildi. Törende, yeni Sultan Mega’lar Grandvizyon’un sahibi Cemal Ali Rıza Çelebi’ye teslim edildi.











Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, sahip olduğu tasarımın yanı sıra teknik özellikleri ve her daim kullanıcısına kazandıran küçük otobüsleri ile servis ve turizm sektörünün ilk tercihi olmaya devam ediyor. Otokar, bu yıl yeni rekora imza atmaya hazırlanan turizm sektöründe 4 farklı şirkete yeni araç teslimatını gerçekleştirdi. Beker Turizm, Reverans Turizm, Grandvizyon ve Havaist firmalarına toplam 10 adet otobüs teslimatı yapıldı.İstanbul'dan sonra sanayinin en çok geliştiği şehir olan Kocaeli’nde turizm ve personel taşımacılığı yapan Beker ve Reverans Turizm, filolarını Otokar'ın Sultan ve Poyraz otobüsleriyle güçlendirdi. Personel ve öğrenci taşımacılığında uzun yıllardır hizmet veren Beker Turizm, araç filosuna 2 adet Sultan Mega, 1 adet Sultan Maxi ve 2 adet Poyraz kattı. Otokar Bayii Gaziantepli Kardeşler tarafından gerçekleştirilen teslimat töreninde firmanın yeni araçları Beker Turizm sahipleri İsmail Kaçar ve Kani Kaçar’a teslim edildi.Personel, öğrenci ve turizm taşımacılığında Kocaeli’ndeki konumunu güçlendiren Reverans Turizm’in tercihi ise Otokar Sultan Mega ile Poyraz oldu. Şirket sahipleri Ömür Öztürk ve Ahmet Öztürk katılımı ile gerçekleşen teslimat, yine Gaziantepli Kardeşler’in tesisinde yapıldı.Kocaeli’nde turizm, personel ve öğrenci taşımacılığında yenilikçi filosu ve deneyimli kadrosu ile önemli bir dönüşüm yaşatan iki şirketin sahipleri, gerçekleşen törende Otokar marka araç kalitesine güvendiklerini belirterek, satış sonrası hizmetler, düşük işletme maliyetleri ve geçmiş yıllardaki tecrübeleri ile Otokar otobüslerini tercih ettiklerini belirtti.İstanbul Havalimanı’ndan şehir içi geliş-gidiş yönlerinde belirli noktalara transfer hizmetlerinde konfor çıtasını yükseltmek için önemli bir yatırım gerçekleştiren Havaist’in tercihi de Otokar oldu. Havaist, dört ayda 4 milyon 730 bin 140 yolcuyu ağırlayan İstanbul Havalimanı’nda kullanılmak üzere düşük yakıt tüketimi ve işletme giderleri ile kullanıcısına büyük avantaj sağlayan Sultan LF’yi filosuna kattı. Yolcu kapasitesi, engelli yolcu rampası, geniş yolcu alanı ile dikkat çeken 3 adet Sultan LF'nin teslimatı Otokar Bayii Örnek Otomotiv tarafından gerçekleştirildi. Tasarımından teknolojisine kadar hem kullanıcısına hem de yolcularına yeni bir yolculuk deneyimi vadeden 8,4 metre uzunluğundaki Sultan LF; geniş ön ve arka kapıları, tam alçak tabanlı gövde yapısı ve yüksek manevra kabiliyetiyle dar sokaklı şehirlere uygun modern bir çözüm sunuyor.