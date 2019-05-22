Mercedes-Benz Türk’ten servis hizmetlerinde bir ilk daha

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22 Mayıs 2019, 15:31

Mercedes-Benz Türk yetkili servislerinden Mersal Otomotiv ICA Yatırım ve İşletme A.Ş. ile Kuzey Çevre Otoyolu üzerindeki ilk yetkili servis istasyonunu kurmak üzere anlaştı.

Yaklaşık 2 milyon TL’lik yatırım kapsamında kurulacak yetkili servis 1.400 metrekare alanı kapsayarak Mercedes-Benz markalı çekici ve kamyonlara satış sonrası hizmeti yanı sıra acil yol yardım ve çekici hizmetleri de sunacak.







Mercedes-Benz Türk’ün yetkili servislerinden Mersal Otomotiv, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nu inşa eden ve işleten ICA Yatırım ve İşletme A.Ş. ile Bi’ Mola Reşadiye dinlenme tesisinde, Kuzey Çevre Otoyolu üzerindeki ilk yetkili servisini açmak üzere anlaşma imzaladı. Mercedes-Benz markalı çekici ve kamyonlara satış sonrası hizmetler sağlayacak servis ilk aşamada kamyon ürün gruplarına hizmet verecek.

Yetkili servis, il sınırları içinde ve Kuzey Çevre Otoyolu boyunca acil yol yardımı ve çekici hizmetleri vererek önemli bir açığı kapatacak. Ağırlıklı olarak bakım ve küçük çaplı onarım hizmetlerinin verileceği serviste müşteriler, dinlenme esnasında rahatlıkla servis hizmeti alırken, zaman ve maliyet anlamında tasarruf edebilecek.





Kuzey Çevre Otoyolu üzerindeki ilk yetkili servis projesi için yaklaşık 2 milyon TL’lik bir yatırım yapılıyor. 1.400 metrekarelik alan üzerine kurulacak servisin 600 metrekaresini kapalı alanlar oluşturacak.





Gerçekleştirilen imza töreninde konu ile ilgili görüşlerini aktaran Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetler Kamyon Pazarlama Grup Müdürü Mehmet Doğan, “Mersal Otomotiv sayesinde örneğine az rastlanan bir uygulamayı daha başlatarak, otoyol dinlenme alanında yetkili servis hizmeti sunacağız. Bu projeyi ülkemizde, Kuzey Çevre Otoyolu’nda hayata geçirmekten dolayı gururluyuz ve destekleri için Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi ICA’ya müteşekkiriz. Kuzey Çevre Otoyolu’nu kullanan çok sayıdaki Mercedes-Benz müşterisine kolaylık sağlayacak yeni servisimizin olumlu bir örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz ve ilerleyen dönemlerde bu tür yatırımların artmasını bekliyoruz.” dedi.







İmza töreninde konuşan ICA Otoyol Yatırım Geliştirme Müdürü Burak Işık ise şunları ifade etti; “Mercedes-Benz Türk ile sağlam temeller üzerine kurulu iş birliğimizi bu önemli yatırım ile pekiştirmekten ve Mersal Otomotiv ile bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi olarak özel otoyol işletmeciliğinde ilklere imza atmak her zaman önceliğimiz. Kurulacak Ağır Taşıt Bakım ve Servis İstasyonu da özel otoyol işletmeciliğinde Avrupa ve Türkiye’de bir ilk olacak ve müşterilerimize önemli bir hizmet sunacak.”



