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DHL Express yeni stratejisi ile çok iddialı

DHL Express yeni stratejisi ile çok iddialı

Tarih 22 Mayıs 2019, 15:12

DHL Express ve EHang’in Çin’de başlattığı stratejik ortaklık, lojistikte büyük bir yeniliği hayata geçiriyor.

Tam otomatik yükleme ve indirmeyi içeren drone ile teslimat çözümü, daha az enerji tüketimiyle verimliliği artırıp maliyetleri düşürecek. Önümüzdeki dönemde çözümün kapıya teslimat noktasında daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

Bonn/Guangzhou (Çin), 22 Mayıs 2019: Dünyanın lider uluslararası hızlı taşımacılığı hizmet sağlayıcısı DHL Express ile önde gelen akıllı otonom hava aracı üreticisi EHang stratejik bir ortaklığa imza attı. Çin'in büyük şehirlerinde kapıya teslimat konusunda yaşanan zorlukların üstesinden tam otomatik ve akıllı drone’larla gelmeyi mümkün kılan ortaklık kapsamında DHL ülkenin drone ile teslimat hizmeti veren ilk uluslararası hızlı hava taşımacılığı şirketi oldu.

Teslimat süresi 40 dakikadan 8 dakikaya indi

İlk etapta bir DHL müşterisi için DHL Liaobu, Dongguan hizmet merkezi ile müşterinin tesisleri arasında özel bir rota oluşturuldu. EHang’in yeni piyasaya sürdüğü Falcon serisi İHA’ların akıllı otomasyon kabiliyeti ve güvenliği sayesinde, şehir trafiği ve yolların karışıklığı gibi sorunların üstesinden gelinmiş oluyor. Tek taraflı teslimat süresini 40 dakikadan 8 dakikaya indiren sistem, teslimat başına maliyeti yüzde 80’lere varan oranda azaltırken, karayolu taşımacılığına göre daha az enerji tüketilmesini ve karbon ayak izinin küçülmesini sağlıyor.

Şehir içinde zamanında teslimat için etkili çözüm

Akıllı drone ile teslimat çözümü DHL’in teslimat kapasitesini geliştirirken, lojistik sektörüne getireceği yeni müşteri deneyimi ile sürdürülebilir büyüme ve ekonomiye katkı için yeni fırsatlar doğuracak. Çin’de son kullanıcıya hizmet veren işletmelerin (B2C) ve adrese teslim uygulamasının yaygınlaşmasıyla birlikte teslimat hizmetlerinde drone’ların kullanılması, özellikle şehir içinde kapıya teslim uygulamalarında giderek artan zamanında teslimat taleplerini karşılamak açısından önemli bir çözüm olarak dikkat çekiyor.



Sefer başına 5 kilogram taşıma kapasitesi

Dört kolunda sekiz pervanesi bulunan EHang Falcon, akıllı ve güvenli uçuş kontrol modüllerinin yanı sıra yedek sistemleriyle uçuş emniyetini ön plana çıkarıyor. Dikey kalkış ve iniş, hassas GPS ve görsel tanımlama sistemleri, akıllı uçuş rotası planlama, tam otomatik uçuş ve canlı ağ bağlantısı gibi özelliklere sahip. Sefer başına 5 kilograma kadar yük taşıyabilen drone’lar, tam otomatik ve akıllı çözümler olarak sevk edilen ürünün otonom bir şekilde yüklenmesini ve indirilmesini sağlayan akıllı istasyonlar arasında sefer yapıyor. Ekspres gönderilerin ayrılması, taranması ve depolanması gibi otomatik süreçlerle bağlantılı olan istasyonlar, yüz tanıma ve kimlik tarama gibi fonksiyonları da yerine getirecek.

 

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