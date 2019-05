Otokoç otomotiv “Türkiye’nin En İyi İş Yeri” Seçildi

Anasayfa » Güncel

22 Mayıs 2019, 14:22

Türkiye’nin mega otomotiv perakendecisi ve lider araç kiralama şirketi Otokoç Otomotiv, Aon Best Employers Global Sertifikasyonu dahilinde “En İyi İş Yeri Türkiye 2018” ödülüne layık görüldü.

Otokoç Otomotiv Aon Best Employers 2018 Programı kapsamında “Türkiye’nin En İyi İş Yeri” ödülünün sahibi oldu







Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir yaptığı değerlendirmede, Otokoç Otomotiv’in başarısının ardında, gerek yönetim sürecinde çalışanlarla birlikte yürüttükleri şeffaf iletişimin, gerekse şirket vizyonuna paralel olarak tüm çalışanların fikir ve projelerini değerlendirdikleri platformlara sahip olmalarının bulunduğunu belirterek; “Koç Holding İnsan Kaynakları politikasında yer alan Eşitlik-Gelişim-Yetenek unsurlarından yola çıkarak hareket ediyoruz. Uzun yıllardır stratejilerimizin arasında olan “Yetkin ve Mutlu Çalışan” adına yaptığımız çalışmaların sonucu olan uygulamalarımızın pozitif yansımalarını ise artan oranda çalışan bağlılığı olarak görüyoruz. Özverili ve planlı çalışmanın sonucunda alınan bu ödül için tüm ekibime teşekkür ederim.” şeklinde ifade etti.











Aon Best Employers

Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen Aon Best Employers ödül töreninde Otokoç Otomotiv adına ödülüEkici; Koç Topluluğu ve Türkiye’nin otomotiv sektöründeki ilk şirketi Otokoç Otomotiv olarak sürdürülebilir bir başarı hikayesi haline geldiklerini belirterek; “İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı konusunda en önemli ve en geniş katılımlı araştırma sonucunda aldığımız bu ödül ile başarımızın bu alanda da tescillenmesinden dolayı büyük memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Aon Hewitt tarafından 2006 yılından itibaren Türkiye’de düzenlenen Aon Best Employers araştırması, çalışanları için en iyi iş yeri deneyimi ve iş yeri ortamı yaratan şirketleri çalışanlarının verdiği yanıtlara göre değerlendiriyor. 2018 yılında Türkiye çapında 50 farklı sektör ve 175 şirket üzerinde iş yeri mükemmelliğinin değerlendirildiği araştırmalar kapsamında çalışan bağlılığı yanı sıra, liderlik, işveren markası ve performans kültürü endeksleri ölçüt olarak alınıyor. Bu sene çalışanları için en iyi çalışan deneyimi ve iş yeri ortamı yaratan 18 şirket “Aon Best Employer” (En İyi İş Yeri) unvanını almaya hak kazandı.