Krone Kullanıcıları Almanya’daki Frigo Fabrikasını Ziyaret Etti

21 Mayıs 2019, 15:30

Krone’nin bu tesisinde günde 40 treyler üretilebiliyor. 430 bin metrekarelik bu tesiste 900’den fazla kişiye istihdam sağlanıyor.



Akdeniz bölgesindeki önemli Cool Liner kullanıcıları arasından seçilen katılımcılarla gerçekleştirilen fabrika ziyaretiyle Krone, Türkiye’de yoğun ilgi gören frigorifik aracı Cool Liner’ın üretildiği Lübtheen’deki dev fabrikasını kullanıcılarına yakından tanıtma fırsatı buldu. Yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en iddalı Cool Liner araçlarını üreten Krone’nin bu tesisinde günde 40 treyler üretilebiliyor. 430 bin metrekarelik bu tesiste 900’den fazla kişiye istihdam sağlanıyor.



Türkiye’den fabrikayı ziyarete gelen kullanıcılara, Krone Uluslararası Satış Direktörü Andreas Völker ev sahipliği yaparken, Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar ve Krone’nin bölge satış yöneticilerinden Selçuk Akdöner baştan sona kafileyle birlikte oldu. Üretimin büyük bir kısmında Endüstri 4.0 ışığında robotlarla çalıştıklarını ve teknolojideki ilerlemeleri kendilerine referans aldıklarını belirten Andreas Völker, “Türkiye’nin önemli kullanıcılarını bu tesisimizde ağırladığımız için çok keyifliyiz. Avrupa’nın en modern ticari araç üretim tesisini birlikte gezdik. Burada izlenen üretim süreçleri ve öne çıkan teknolojik yeniliklerimiz hakkında onlara bilgi verdik. Eğer piyasaya sürdüğümüz araçlarda bir kaliteden söz ediliyorsa bunun tesadüfi olmadığını burada anlatmaya çalıştık. Türkiye’den gelen kullanıcılara aktardığım gibi, biz çok çalışıyoruz. Her zaman kullanıcılarımız için kendimizi geliştirmeyi ön plana alıyoruz. Türkiye’deki tüm kullanıcılarımızdan ve Türk nakliyecisinden de bir ricam var. Kaliteye ve bize inanmaya devam etsinler.” şeklinde konuştu.



Ziyareti organize eden ve baştan sona kullanıcılarının yanında olan Ömürden Özacar ise, “Ben öncelikle buraya gelen önemli dostlarıma, Krone kullanıcılarına teşekkür ediyorum. Buradaki sürece, teknolojinin nasıl kullanıldığına ve en ince ayrıntısına kadar kaliteli frigorifik treylerin nasıl üretildiğine birlikte tanık olduk. Daha önce de söylediğim gibi treyler sektörünün en komplike aracını burada üretiyoruz. Krone kalitesinin tesadüf olmadığını, Krone olarak Cool Liner’ı en üst düzey teknolojik standartlarda ürettiğimizi tekrar belirtmek istiyorum. Frigorifik treylerimiz tüm gıda ürünlerinin uygun sıcaklıklarda taşınabilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca, ‘Farma’ sertifikasıyla birlikte ürettiğimiz treylerimizle en hassas kimyevi maddeler ve ilaçlar güvenli bir şekilde taşınabiliyor. Kullanıcı taleplerine göre, çift katlı, ara bölmeli ve et kancalı cool liner üretimleri gerçekleştiriyoruz.” şeklinde konuştu.



2007 yılından beri frigorifik treyler üretimini yalnızca bu fabrikada gerçekleştiren Avrupa’nın dev treyler üreticisi Krone’nin, Lübtheen fabrikası dışında biri Tire/İzmir’de olmak üzere 4 büyük fabrikası daha bulunuyor. Yıllık 59 bin treyler üretimiyle 2 milyar euro ciroyu aşan holdingin bütün fabrikaları tam kapasitesinde hizmet veriyor. Kroen, kullanıcılarını ve onların ihtiyaçlarını her zaman ilk sıraya koyan bir kültürle 113 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor.