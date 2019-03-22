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Tıre Technology Expo’da Mıchelın’e yılın lastik üreticisi ödülü

Tıre Technology Expo’da Mıchelın’e yılın lastik üreticisi ödülü

Tarih 22 Mart 2019, 11:53

Michelin, uluslararası lastik teknolojileri inovasyon ve başarı ödülleri’nde “Yılın Lastik Üreticisi’’ seçildi.

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen Tire Technology Expo kapsamında verilen 2019 Uluslararası Lastik Teknolojileri İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde, ‘Yılın Lastik Üreticisi” ödülüne layık görüldü.

Michelin’in bu ödülü almasında; çevreye duyarlı girişimleri, inovatif ürünleri ve aşınmış lastik performansı konusundaki çalışmaları etkili oldu. Ödül, uluslararası sektör uzmanları, akademisyenler, araç ve lastik üreticilerinden oluşan 31 kişilik uzman bir ekip tarafından belirlendi.

TÜV SÜD Lastik Uzmanı Jüri Klaus Baltruschat, “Michelin, son bir yılda olağanüstü çevresel girişimler sergiledi. Mikronize kauçuk tozu ve aşındığında bile iyi performans sunan akıllı sırt deseni gibi inovasyon ve sürdürülebilirlik çabaları, Michelin’i yıllardır lastik sektöründe ön plana çıkarıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“İnovasyon, 125 yıldır başarımızın merkezinde”
Lastik sektörünün oldukça rekabetçi bir yapıya sahip olduğunu belirten Michelin Araştırma ve Geliştirme Direktörü Pierre Robert ise, “Tire Technology International tarafından ‘Yılın Lastik Üreticisi’ ödülüne layık görülmek Michelin için büyük bir onur. İnovasyon, 125 yıldan uzun bir süredir Michelin’in başarısının merkezinde yer alıyor. Bu prestijli ödül, bugün Michelin’in 6 binden fazla AR-GE çalışanının öncü çabalarının bir kanıtı niteliğinde’’ açıklamasında bulundu.

 

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