NISSAN, uzatılan ÖTV ve KDV indirimlerini sıfır faizle destekliyor

Japon otomotiv devi NISSAN, Haziran ayı sonuna kadar sürecek ÖTV ve KDV indirimlerini %0 faizli finansman avantajıyla desteklemeye devam ediyor.



NISSAN Türkiye Genel Müdürü Sinan ÖZKÖK Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan otomotiv sektöründeki vergi indirimini değerlendirdi. Türkiye’deki 25 yılını geride bırakan NISSAN, Haziran ayına kadar devam edecek KDV ve ÖTV indirimlerini 31 Mart'a kadar geçerli olacak %0 faiz kampanyasıyla destekliyor.



Nissan Türkiye’nin ÖTV ve KDV indirimlerini desteklediğine değinen ÖZKÖK, konuyla ilgili, “ÖTV ve KDV indirimlerinin, geçtiğimiz yılın son iki ayında zorlanan pazara ciddi bir katkısı olmuştu ve pazarın 600 binin altına düşmesinin önüne geçilmişti. Daha sonra Mart sonuna kadar uzatılan indirimlerle tekrar bir hareketlenme oldu. İndirimlerin 3 ay daha uzatılması talebin desteklenmesi açısından önemli bir adım. Bu adımın, ilk 2 ayda oldukça zorlanan sektörümüze çok faydalı olacağını ve önümüzdeki 3 ayda talebe katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Otomotiv sektörü üretimi, ihracatı, istihdamı ve yarattığı vergi geliri ile Türkiye’nin lokomotif sektörü. Biz bir an önce sektörün 2017 öncesindeki 1 milyon seviyesine gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Vergi indirimlerinin tüketicinin otomotive yoğun ilgi gösterdiği yılın ikinci yarısında da sürmesini sektör açısından büyük bir ihtiyaç olarak görüyoruz. Ayıca bankaların da avantajlı faiz oranı uygulamaları ve kredi imkânlarını artırmaları sektörün canlanmasına katkı sağlayacaktır.” dedi

ÖZKÖK ayrıca, “Nissan olarak biz de kendi tarafımızdaki kampanyalarımıza devam ederek tüketicilerimize en iyi şekilde destek sağlamayı sürdüreceğiz. Tüketicilerimiz, devam eden %0 faiz kampanyalarımızla 2018 modellerimizdeki fiyat avantajlarından yararlanabilir.” açıklamalarında bulundu.QASHQAI, X-TRAIL, MICRA ve NAVARA modellerinde “yüzde 0” faizle finansman imkanı sağlayan NISSAN, QASHQAI, X-TRAIL ve NAVARA’da 40 bin, MICRA’da ise 20 bin TL’ye varan kredi tutarları için 12 aya varan vade imkânı da sunuyor. NISSAN’ın ikonik SUV modeli JUKE ise, Mart ayı boyunca tüm versiyonlarda 20.000 TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajı ile NISSAN Yetkili Satıcıları’nda meraklılarını bekliyor.UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sponsoru NISSAN, QASHQAI veya X-TRAIL satın alan bir kişi 1 Haziran’da Madrid’de gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçına çift kişilik bilet kazanacak. 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere 31 Mart tarihine kadar NISSAN’dan araç alan bir kişi, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ne çift kişilik bilet ve 2 gece 3 gün konaklayabilecekleri tatil kazanacak.NISSAN'ın vazgeçilmez şehir otomobili otomatik vitesli MICRA’lar, hurda teşvikli 76 bin 320TL’den başlayan fiyatlarla sunulurken, otomatik vitesli NISSAN JUKE fiyatları ise hurda teşviki ile 99 bin 980 TL’den başlıyor. Cam tavanlı NISSAN QASHQAI’ler ise 139 bin 900 TL’den ballayan avantajlı fiyatlarıyla NISSAN Yetkili Satıcıları’nda yerini alırken, SUV Konforu, gücü ve taşıma kapasitesiyle dikkat çeken NISSAN’ın ödüllü pick-up’ı NAVARA 4x2 TEKNA modeli ise, 40 bin TL için 12 ay %0 faiz avantajı ile alıcılarını bekliyor.