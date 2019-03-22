Transport Logistic Munich’de ilk kez Türkiye Pavilyonu açılacak

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22 Mart 2019, 11:04

Türkiye Pavilyonu’nda yer alacak ilk 10 firma belli oldu





Almanya’nın Münih kentinde 4-7 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Transport Logistic Munich Fuarı’nda ilk kez Türkiye Pavilyonu açılacak. T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından teşvik kapsamına alınan ve DEİK/Lojistik İş Konseyi tarafından organize edilecek Türkiye Pavilyonu’nda yer alacak 10 firma belli oldu. Transport logistic Munich fuarında A4 Hall, 119-218 numaralı standlarda kurulacak Türkiye Pavilyonu’nda Galata Taşımacılık, Globelink Unimar Logistics, Maya Uluslararası Taşımacılık, Oregon Teknoloji Hizmetleri, Railport Terminal Operations, Sarp Intermodal, Soft İş Çözümleri, Tur Transit Logistics, Ulustrans Logistics ve Xinerji Teknoloji Hizmetleri gibi önemli firmalar Türk lojistik sektörünü temsil edecek.







T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından teşvik listesine alınan Transport Logistic Munich Fuarı’nın, Türk lojistik sektörünün yurtdışındaki faaliyetleri için önemli bir vitrin olduğunu belirten DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı Turgut Erkeskin, “DEİK olarak dış ticaretin her alanında, ülke bayrağımızı dünyanın her noktasına taşımak için var gücümüzle çalışırken, Türk lojistik sektörünün de küresel bir oyuncu haline geldiğini görüyoruz. Türk firmalarımız, uluslararası operasyonlarıyla birlikte hava, kara, deniz, liman işletmeciliği ve bu alanlardaki teknoloji hizmetlerinde çok kıymetli başarılara imza atıyorlar. Bu sebeple Transport Logistic Fuarı’nda ilk kez Türkiye Pavilyonu açılacak olması da Türk lojistik sektörü açısından son derece önem taşıyor. Milli gururumuz THY’nin dünya çapında ses getiren küresel başarısını, diğer lojistik alanlarındaki şirketlerimizin de takip etmesi en büyük hedefimiz. Türkiye’nin küresel ticaret yolları üzerindeki stratejik öneme sahip bir konumu bulunuyor. Bu açıdan Çin öncülüğünde yürütülen Kuşak ve Yol Projesi gibi jenerik projeler de Türk şirketleri için ileriye dönük yeni fırsatlar sunuyor” şeklinde konuştu.



Fuara ilişkin hazırlıkları değerlendiren Erkeskin, “1978 yılından bu yana iki yılda bir Münih’de düzenlenmekte olan Transport Logistic Fuarı’nda ilk defa bir Türkiye pavilyonu açılıyor. Bu, sektörümüzü dünyayla buluşturmak adına çok önemli bir adım, dış ekonomik ilişkilere büyük önem veren DEİK adına da önemli bir girişimdir.” şeklinde konuştu.



