Ağır yük kaldırma ve taşımacıları Yalçın Dorse tesislerinde !

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21 Mart 2019, 14:01

Bir süre önce Vinç İşletmecileri Derneği; VİNÇDER adını değiştirerek, Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılar Derneği (AKT) adı ile çalışmalarına yeni bir hız ve biçim verdi.









































































































19 Mart tarihindeki ziyarette AKT yönetici ve üyeleri, son yıllarda ürün çeşitliğini, ürünlerin işlevlerini ve esnekliklerini, dayanıklılık ve boya kalitesini sürekli olarak arttıran Yalçın Dorse’nin üretim tesisindeki iş akışları ve üretim ekipmanları hakkında bilgi aldıkları bir fabrika gezisi gerçekleştirdiler.





Yüksek koruma için özel uygulama









Ağır yük taşımacılarının talepleri





AKT’nin hedefi









VinçDer neden AKT oldu?

Altınkum, konuşmasında VinçDer’den AKT’ye geçş sürecini de şu sözlerle anlattı: “Daha önce VinçDer adı ile faaliyet gösteriyorduk, VinçDer ismini bizi daha ifade eden Ağır Yük Taşıma ve Kaldırma Derneği olarak değiştirdik. Daha spesifik ve anlaşılır biz isim oldu. Bu değişiklikten sonra derneğin faaliyetlerini bu minval üzerine oluşturmaya çalışıyoruz. Tamamen ağır yük taşıma ve kaldırma şirketlerinin çalışmalarına destek vermek, sorunlarını problemlerini çözmek için bir gelmek için çalışıyoruz. Şu anda 100 civarında üyemiz var. Bursa, Ankara ve Konya ile birlikte çalışacağız. Bu iş ile ilgili AND’den arkadaşlar da var. Birlikten kuvvet doğacağına inanıyorum. Birlikteliğin sorunların çözümünü hızlandıracağını düşünüyorum. Benim hasbel kader başkan olmamdaki amaçlardan bir tanesi birleştirici olmak. Biz bunun ilk meyvelerini Bursa ve Ankara ile birleşerek aldık. Konya da bize dahil oldu. Sektördeki arkadaşları bir çatı altında toplarsak çok daha güçlü ve etkili olacağız.











Ziyaret sırasında ağır nakliyecilere Yalçın Dorse’nin ürünlerinde paslanmayı önleyen ve dayanıklılığı arttıran metalizasyon sistemi ve boya ünitesi uygulaması ile ilgili ayrıntılı bilgi verildi.Metalizasyon; alüminyum ve çinkonun kumlanmış metal yüzeylere yüksek voltaj etkisiyle kaplanmasına yönelik özel bir teknik. Yüzeylerin darbelerle çizilmesi ve boyanın koruyucu etkisinin ortadan kalkmasını önlüyor. Bu özelliği ile özellikle lowbed üreticileri tarafından tercih edilirken, çelik ve demiri paslanmadan koruyan bir teknik olarak kullanımı giderek yayılıyor.AKT yöneticileri ve üyeleri, fabrika ziyareti sırasında Yalçın Dorse ve farklı markalardan tedarik ettikleri lowbed tiplerinde istedikleri yenilik, iyileştirme ve inovasyon önerilerini de Yalçın Şentürk ile firmanın diğer yönetici ve mühendislerine ilettiler.Ziyaret sırasında Yalçın Dorse’nin Münih’te, Bauma Fuarı’nda 8-14 Nisan tarihleri arasında sergilemek üzere hazırladığı ürünler ve bu ürünlerde yer verilen bazı özel çözümler de ağır yük taşımacılarının dikkatine sunuldu.Konu ile ilgili olarak Yalçın Şentürk, “Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılar Derneği yönetici ve üyelerinin firmamızı ve üretim tesisimizi ziyaret etmesinden büyük bir memnuniyet duyduk. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kendilerine ürünlerimiz ve üretim süreçlerimiz ve kalitemiz hakkında bilgi verdik. Tüm ürün yelpazemizin büyük bir bölümünü gösterme imkanı bulduk. Kendilerinin ihtiyaç ve önerilerini bir kez daha dinleme ve not alma olanağı bulduk. Bu tür ziyaretleri yerli ve ihracat yaptığımız diğer ülkelerden gelen müşterilerimiz için daha sık tekrarlamayı planlıyoruz” dedi.AKT Derneği Başkanı Ahmet Altınkum da Yalçın Dorse fabrikasını ziyaret etmekten dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımız ve üyelerimiz ile birlikte bu defa Silivri’de buluştuk. Yalçın Dorse 63 ülkeye ihracat yapan önemli üreticilerimizden biridir. Yalçın Dorse’nin geldiği noktayı ve yerinde ürünleri ile birlikte gördük. Tedarikçimizin yaptığı işlerde gösterdiği büyük başarı ve böylesi bir tesisin ülkemizde oluşması ve üretim ve ihracat yapması bizi gururlandırdı. . Başarılarının devamını diliyoruz” şeklinde konuştu.Ahmet Altınkum, ayrıca Yalçın Dorse ile Türkiye’nin lowbedde çok daha iyi yerlere geldiğini gördütlerini, bunun da ar-ge ve inovasyon geliştikçe, uluslararası standartlar kavrandıkça lowbedde de Avrupa ile eş kalitede ve rekabet gücü yüksek bir noktaya geleceğimizi ifade etti.Ahmet Altınkum, konuşmasında dernek faaliyetleri ile ilgili olarak da şunları söyledi: “AKT olarak sektörümüzün gelişiminin hızlanması ve karşılaştığımız sorunların çözümü ve hizmet kalitesinin artması için kamu kurumları, tedarikçiler, meslektaşlarımız nezninde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Meslektaşlarımızın güçlü bir kurumla temsil edilmesi ve birleşmesi için çalışıyoruz. Çabalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Özellikle mesleki birlik konusunda önem veriyoruz. Mesai harcıyoruz.Ziyaretimizin sebebi hem meslektaşlarla bir istişare toplantısı yapmak hem Yalçın Dorse’nin gelişimini görmek bu vesile ile toplantı organize edildi. Geldik, gördük, memnun olduk...”