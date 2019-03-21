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Özmirioğlu, filosunu Ford ile genişletti

Özmirioğlu, filosunu Ford ile genişletti

Tarih 21 Mart 2019, 12:29

Özmirioğlu A.Ş., filosunu 28 adet Ford Trucks 1842T çekici ile genişletti.

Filosunda çekici ve yol kamyonu olmak üzere 100 adet araca sahip olan Özmirioğlu A.Ş., Ford Trucks çekicileri yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki operasyonlarında kullanmayı planlıyor.

Düzenlenen araç teslimat töreninde Ford Trucks tarafından Özmirioğlu A.Ş. adına firma sahiplerine teşekkür plaketi takdim edildi. Törene Özmirioğlu Genel Müdürü Selim Mirioğlu, Genel Müdür Yardımcısı Ali Mert Mirioğlu, Ford Trucks Ovalı Otomotiv Genel Müdürü Gazi Osman Ovalı, Satış Müdürü Şener Şahin, Ford Trucks Türkiye Satış Müdürü Murat Bakış katıldı.

Özmirioğlu Genel Müdürü Selim Mirioğlu, teslimat töreninde yaptığı konuşmada Ford Trucks’ın kendilerini müşteriden önce birer dost olarak görmesinin ve sunduğu satış sonrası servis ve hizmetlerle de yardımcı olmalarının tercihlerinde etkili olduğunu ifade etti. Mirioğlu, Ford Otosan’ın 60 senelik tecrübesiyle kamyon üretim, ürün geliştirme ve çözüm üretme yetkinliğini de göz önünde tutarak tercihlerini bu yönde kullandıklarını belirtti.

Ağır ticari araç pazarının yerli yıldızı Ford Trucks

Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen Ford Trucks modelleri, yurtiçi ve uluslararası taşımacılık ve inşaat alanında faaliyet gösteren müşterilerin beklentilerine uygun olarak; Ford Trucks’ın DNA’sında yer alan güç, konfor, verimlilik ve dayanıklılık gibi özelliklere sahip olarak üretiliyor. Ford Trucks modelleri, kullanıcısına yüksek performans ve düşük yakıt tüketiminin konforunu güncel teknolojilerle bir arada yaşatıyor. Ford Trucks modelleri Ford Otosan İnönü Fabrikası’nda üretiliyor. 1.500 kişiye istihdam sağlayan Ford Otosan İnönü Fabrikası’nda aynı zamanda Euro 6 normlarına uygun, çevre dostu Ecotorq motorun üretimi yapılıyor. Türkiye’nin kendi markasıyla kendi motorunu üreten ilk ağır ticari markası olan Ford Trucks, Türkiye ekonomisine yüksek katma değer sağlıyor.

 

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