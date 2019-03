Emisyon testlerinde dışa bağımlılık sona eriyor

Anasayfa » Güncel

21 Mart 2019, 10:49

WLTP emisyon testleri Türkiye’de yapılabilecek.

İTÜ ARI Teknokent yerleşkesinde hizmet veren ve otomotiv sektörünün küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla çalışmalar yürüten OTAM, 2,5 Milyon TL’lik bir yatırımla modernize edilmiş’nı hizmete açtı. 20 Mart’ta İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde düzenlenen özel bir törenle hizmete giren OTAM WLTP Emisyon Test Laboratuvarı ile Avrupa’nın zorunlu kıldığı WLTP emisyon testlerinin aynı standartlarda OTAM bünyesinde yapılması sağlanacak. Avrupa Birliği’nin NDEC test standartları yerine 2017 yılında yeniden düzenleyerek kabul ettiği Dünya Çapında Uyumlu Hale Getirilmiş Hafif Araçlar Test Prosedürü (WLTP)’ne göre modernizasyonu yapılmış WLTP Emisyon Test Laboratuvarı’nda araçların yakıt tüketimi ve emisyon testleri yapılacak. WLTP testlerini de bünyesine alarak modernize edilen test merkezinin, Türkiye’deki otomotiv sektörünün önde gelen üreticilerini dışa bağımlılıktan kurtarırken WLTP test merkezi sınırlı olan ve talebi karşılayamayan Avrupa’ya da bir alternatif olması hedefleniyor.OTAM tarafından düzenlenen törene İTÜ Vakfı Yönetim Kurulu, OTAM Yönetim Kurulu üyeleri ile Renault, Mercedes-Benz Türk, Tofaş, Hyundai, Isuzu gibi sektörün önde gelen sanayi ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan ve hizmete girenhakkında bilgiler paylaşan, devreye giren yeni sistemin Türkiye’deki otomotiv üreticilerinin dışa bağımlılığını tamamen ortadan kaldıran bir çözüm sunacağını belirterek yılda 750 aracın WLTP testlerinin yapılmasının hedeflendiğini belirtti. Özcan şöyle konuştu: “Avrupa’da tüm yeni araçlarda istenen WLTP testini artık kendi bünyemizde yapabilmenin ve sektöre böyle bir merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Devreye aldığımız WLTP ile gerçekleştirdiğimiz emisyon test laboratuvarı modernizasyonu projemiz, 15. yılında olan OTAM’ın 2,5 Milyon TL’lik bir yatırımla ve 11 ay süren çalışmaların sonucunda hayata geçen bir proje oldu. Avrupa standartlarında test hizmeti sunacak olan merkezimizde bir yıl içinde 750 aracın WLTP testlerini kendi bünyemizde yapabiliyor olacağız. Test merkezimiz, şu an WLTP merkezi sınırlı sayıda olan ve otomotiv test darboğazında bulunan Avrupa’ya da alternatif bir çözüm sunacak.”sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’deki üreticilerimizi ve emisyon test taleplerini gözönüne aldığımızda rahatlıkla söyleyebiliriz ki, OTAM’ın bu yatırımıyla, Türkiye’deki emisyon testlerinde dışa bağımlılık son bulmuş oluyor. Bu vesileyle her açıdan çok kıymetli bir yatırımı hayata geçirmemizde büyük katkıları olan, bizi cesaretlendiren ve kurulum sürecinin her adımında yanımızda olan başta Renault olmak üzere, Ford Otosan’a, Hyundai’ye ve Honda’ya özellikle teşekkürlerimi iletiyorum. Ve tabi yine başta bu firmalarımız olmak üzere, diğer laboratuarlarımızı yüksek oranda dolulukla çalışmamıza imkan sağlayan Ford Otosan’a, BMC Power’a, FEV’e, AVL’ye, Mercedes-Benz’e, Otokar’a, Temsa’ya, Tofaş’a, FNSS’e, TOSB bünyesindeki değerli firmalarımıza, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.”