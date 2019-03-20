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Scania’dan vergi indiriminde son fırsat

Scania’dan vergi indiriminde son fırsat

Tarih 20 Mart 2019, 13:17

Doğuş Otomotiv Distribütörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Scania, yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile kaçırılmayacak avantaj sunuyor.

31 Mart tarihine kadar geçerli olacak kampanyada 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 kredi oranı geçerli olurken, 300 bin TL’ye kadar olan kredilere de 48 ay yüzde 1.49 faiz oranı uygulanacak.

Türkiye genelinde yayılmış tüm Scania Yetkili Satıcılarında geçerli olan “Kredi Kampanyası”, stoklarla sınırlı 2018 model Scania araçlarını kapsıyor.


 

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