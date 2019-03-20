TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
Akset
IAA 2018 HANNOVER

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

Total Quartz Auto Care merkezleri yaygınlaşıyor

Total Quartz Auto Care merkezleri yaygınlaşıyor

Tarih 20 Mart 2019, 13:12

Hedef 2023'te 200 uzman servis merkezi

Türkiye’de madeni yağ sektöründe 28 yıldır faaliyet gösteren ve sektörün lider şirketlerinden TOTAL, Türkiye genelinde 84 noktada Total Quartz Auto Care (TQAC) uzman servis merkeziyle, sürücülere kaliteli ve güvenilir servis hizmeti sunuyor.

Total Turkey Pazarlama, müşterilerine daha yakın olmak ve beklentilerini karşılamak amacıyla, bölge distribütörü ve servis iş birliği ile yürüttüğü TQAC merkezlerinin sayısını 2023 yılına kadar 200’e çıkarmayı hedefliyor.

Total Turkey Pazarlama Ticari Direktörü Cengiz Hisarcıklılar’ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “TQAC uzman servis merkezlerimiz ile müşterilerimizin periyodik bakım ve onarım hizmetindeki kalite beklentisini karşılayacak bir servis ağı oluşturuyoruz. TOTAL Madeni Yağlar, uzman servis ağı projesine başından beri büyük bir inanç duyuyor. Merkezlerimizde sürekli geliştirdiğimiz hizmet kalitesi ile müşterilerimize iyi bir deneyim sunarken, müşteri talepleri ve iş ortaklarımızın deneyimleri doğrultusunda yaptığımız yatırımlarla servis merkezlerimizi geleceğe hazırlıyoruz.” diye konuştu.

Geniş Hizmet Kapsamı

Total Quartz Auto Care servis merkezlerinde periyodik bakım ve yağ değişiminin yanı sıra oto elektrik, boya, kaporta tamiri gibi ek hizmetler de sunuluyor. Nokta bazında hizmet kapsamını öğrenmek ve randevu talebi oluşturmak için total.com.tr websitesinden ilgili servislere ulaşabilirsiniz.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Endüstri Yan Sanayi

Assan Hanil “2019 Aksaray Kariyer Günleri”ne katıldı

 Assan Hanil “2019 Aksaray Kariyer Günleri”ne katıldı Assan Haniş iş arayanları ve işçi arayanları bir araya getirdi.

Yaz lastikleri hakkında bilmeniz gerekenler

 Yaz lastikleri hakkında bilmeniz gerekenler Can ve mal güvenliği araç kullanırken her daim ön planda tutulması gerektiği için mevsimine uygun olmayan, yıpranar...
alcoawheel
Vahit MAHMATLI
Yerli, milli ve ihracatçı!

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı