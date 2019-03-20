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Total Quartz Auto Care merkezleri yaygınlaşıyor

20 Mart 2019, 13:12

Hedef 2023'te 200 uzman servis merkezi

Türkiye’de madeni yağ sektöründe 28 yıldır faaliyet gösteren ve sektörün lider şirketlerinden TOTAL, Türkiye genelinde 84 noktada Total Quartz Auto Care (TQAC) uzman servis merkeziyle, sürücülere kaliteli ve güvenilir servis hizmeti sunuyor.



Total Turkey Pazarlama, müşterilerine daha yakın olmak ve beklentilerini karşılamak amacıyla, bölge distribütörü ve servis iş birliği ile yürüttüğü TQAC merkezlerinin sayısını 2023 yılına kadar 200’e çıkarmayı hedefliyor.



Total Turkey Pazarlama Ticari Direktörü Cengiz Hisarcıklılar’ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “TQAC uzman servis merkezlerimiz ile müşterilerimizin periyodik bakım ve onarım hizmetindeki kalite beklentisini karşılayacak bir servis ağı oluşturuyoruz. TOTAL Madeni Yağlar, uzman servis ağı projesine başından beri büyük bir inanç duyuyor. Merkezlerimizde sürekli geliştirdiğimiz hizmet kalitesi ile müşterilerimize iyi bir deneyim sunarken, müşteri talepleri ve iş ortaklarımızın deneyimleri doğrultusunda yaptığımız yatırımlarla servis merkezlerimizi geleceğe hazırlıyoruz.” diye konuştu.



Geniş Hizmet Kapsamı



Total Quartz Auto Care servis merkezlerinde periyodik bakım ve yağ değişiminin yanı sıra oto elektrik, boya, kaporta tamiri gibi ek hizmetler de sunuluyor. Nokta bazında hizmet kapsamını öğrenmek ve randevu talebi oluşturmak için total.com.tr websitesinden ilgili servislere ulaşabilirsiniz.



