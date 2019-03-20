Mercedes-Benz Türk, “Bilim ve Teknoloji Haftası”nı başarılarıyla kutladı

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20 Mart 2019, 12:44

AR-GE Merkezleri’nde teknoloji, fabrikada ise robotlar iş başında

Kurulduğu günden itibaren AR-GE faaliyetlerini sürdüren ve ilk AR-GE Merkezi belgesini 2009 yılında Hoşdere Otobüs Fabrikası bünyesinde alan Mercedes-Benz Türk, bu merkezde otobüs ve kamyon ürün grupları özelinde çalışmalara imza atıyor. Şirketin 2018 yılında Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesinde faaliyete aldığı Aksaray AR-GE Merkezi ise kamyon ürün grubu özelinde çalışmalar yürütürken, Daimler’in global ağı içerisinde tüm dünyaya kamyon yol testi onayı veren ve mühendislik hizmeti sunan “Tek Merkez” olma unvanını taşıyor. Daimler AG’nin Almanya, ABD, Brezilya, Çin, Hindistan ve Japonya’da bulunan AR-GE merkezleriyle birlikte sayılı global “Yetkinlik Merkezleri”nden olan Mercedes-Benz Türk AR-GE Merkezleri’nde kullanılan Sanal Gerçeklik ve Karma Gerçeklik gibi teknolojiler sayesinde tüm dünyadaki Daimler mühendisleri ile eş zamanlı çalışılarak tüm dünyaya mühendislik ihraç ediliyor.













Mercedes-Benz Türk mühendislerinin geliştirdiği dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi (info-entertainment) ile ağır yük sektöründe hizmet veren ticari araçlar için Apple CarPlay sertifikasını dünyada ilk defa alan şirket oldu. Mercedes-Benz’in IAA Hannover Ticari Araç Fuarı’nda sergilediği dokunmatik ekranlı multimedya sistemini geliştiren Mercedes-Benz Türk AR-GE Merkezi ekiplerinden Mekatronik Birimi, Mercedes-Benz Türk’ün AR-GE konusundaki gururlarından bir diğeri olarak bir ilke imza atılmasını sağladı. Ürünün geliştirilmesi süresince tüm dünyada kamyonlarda hoparlör, radyo ve navigasyon sistemleri sorumlusu olan ekip; Japonya, ABD, Almanya, Brezilya, Malezya ve Hindistan ile bilgi transferi amacıyla sürekli iletişim kurdu.









Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda görev yapan ve yüksek verimlilik sağlayan 46 adet robot sayesinde çevrenin korunmasına katkı sağlanırken aynı zamanda iş kazalarının önüne geçiliyor. Günümüzde araçların astar ve son kat boyalarının işlemleri fabrikadaki robotlarla yapılıyor. Robotlar sayesinde araç kabinini boyamak için kullanılan boya tüketiminde ise % 40’lık bir düşüş elde ediliyor. Robotların büyük bir çoğunluğu kamyonların karoserilerinin oluşumuna destek veriyor ve spot kaynak işleminde kullanılıyor. Ayrıca ön cam montajı da bir robot vasıtasıyla gerçekleştiriliyor.





Daimler’in Hindistan’ın ardından Türkiye’de açtığı, Almanya’dan Japonya’ya, 40’tan fazla ülkeye hizmet veren merkez, 5 yılda toplamda 4 milyon Avro’yu aşkın yatırım gerçekleştirdi. Küresel IT Çözümleri Merkezi, güçlü iş ortaklıkları ve tecrübesiyle Daimler bünyesinde Türkiye’den dünyaya 7/24 hizmet sunuyor. SAP alanında Daimler AG’ye sistem desteği ve bakım hizmeti sunmanın yanı sıra uygulama ve geliştirme alanında da danışmanlık yapıyor. Ortalama 40.000 kullanıcıya, 27 farklı sistem güncellemesi, 30’dan fazla proje, 40.000 problem çözümü ve 500 değişiklik isteği gibi SAP hizmetleri verebilen merkezin çalışanları sadece 2018 yılında 1.700 müşteri ziyareti gerçekleştirerek sektörde “önce müşteri memnuniyeti” anlayışını sürdürüyor. Merkez bünyesinde çalışanların % 80’i yüksek lisans seviyesinde ve % 91’i hem İngilizce hem de Almanca’yı ana dili gibi biliyor, ayrıca çalışanlarının % 50’si kadınlardan oluşuyor.





* Mercedes-Benz Türk, Aksaray ve Hoşdere’de bulunan AR-GE Merkezleri ile Küresel IT Çözümleri Merkezi’nde bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını sürdürüyor; ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlıyor.

* Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda bulunan AR-GE Merkezleri ile bünyesinde barındırdığı Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi ile tüm dünyaya AR-GE ve Bilişim Teknolojileri alanında ayrıca hizmet ihracatı gerçekleştiriyor.



Mercedes-Benz Türk’ün her geçen gün artan global sorumluluk ve yetkinlikleri kapsamındaki bilim ve teknoloji alanlarındaki çalışmaları; Hoşdere AR-GE Merkezi’nde % 90’ı mühendislerden oluşan 435 kişi, Aksaray AR-GE Merkezi’nde % 50’si mühendislerden oluşan 155 kişi ve Küresel IT Çözümleri Merkezi kapsamında yaklaşık 300 kişi ile yürütülüyor. Mercedes-Benz Türk’ün bilim ve teknoloji alanlarındaki toplam istihdamının 2019 yılında yaklaşık 1.000 kişiye ulaşması planlanıyor.Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE ekibi 300 bin avroluk “Remote Bus” uygulamasını hayata geçirdiMercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE ekibi 300 bin avro değerindeki “Remote Bus” adlı uygulamayı hayata geçirdi. Tüm testleri sonucunda sertifikasyon süreçleri tamamlanan akıllı anahtar; otobüs hakkındaki gerekli bilgilerin kullanıcı ile paylaşılmasını ve bazı fonksiyonların anahtar üzerinden yönetilmesini sağlıyor. Geçmişte Daimler bünyesindeki Setra S531 T gibi bazı modellerde kullanılmış olan bu anahtar; 2018 yılında Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda aynı ekip tarafından Remote Bus Application (Uzaktan Otobüs Kontrol Uygulaması) adıyla daha kullanıcı dostu, efektif ve evrensel bir mobil yazılım uygulamasına dönüştürüldü. Remote Bus uygulaması sayesinde otobüslerin yakıt seviyesi, lastik basıncı ve sıcaklığı, kapıların, kapakların ve bagaj bölümlerinin kilitleri, havalandırma ve klimanın açılıp kapanması, iç lambaların açılıp kapanması ve tüm dış ışıkların kontrolü şoför aracı terketmeden gerçekleştirilebiliyor.Aksaray Kamyon Fabrikası’nın birçok üretim aşamasında ayrıca 22 adet AGV (Automated Guided Vehicle) yani Sürücüsüz Otonom Araç kullanılıyor. Üretim süreçlerinde otonom ve güvenli, aynı zamanda ekonomik ve çevre dostu bir taşıma sağlanırken; mevcut çalışanlar ağır taşıma işlerini yapmak zorunda kalmayarak başka alanlarda daha fazla verim elde edebiliyorlar.