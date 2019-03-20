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KIA, Anadolu Efes maçında bir Anadolu Efes taraftarına STONIC hediye etti
20 Mart 2019, 12:29
KIA, ana partneri olduğu Anadolu Efes’in Turkish Airlines EuroLeague maçında B SUV segmentinin sıra dışı temsilcisi olan Stonic modelini bir Anadolu Efes taraftarına hediye etti.
Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren KIA, bir hafta boyunca Anadolu Efes’in twitter hesabından #KiaStonicKiminOlacak etiketiyle duyurduğu yarışma kapsamında; Anadolu Efes ve CSKA Moskova arasında oynanan Turkish Airlines EuroLeague maçının devre arasında bir Anadolu Efes taraftarına KIA Stonic hediye etti.
KIA, ana partneri olduğu Anadolu Efes’in Turkish Airlines EuroLeague maçında B SUV segmentinin sıra dışı temsilcisi olan Stonic modelini bir Anadolu Efes taraftarına hediye etti.
Bir hafta boyunca Anadolu Efes’in twitter hesabı üzerinden #KiaStonicKiminOlacak etiketi altında, “Kia Stonic neden senin olmalı?” sorusunu cevaplayan takipçiler, KIA Türkiye ve Anadolu Efes Spor Kulübü temsilcilerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi ve en yaratıcı cevabı veren 4 takipçi seçilerek finalist olma hakkını elde etti.
Turkish Airlines EuroLeague’deki Anadolu Efes ve CSKA Moskova maçının devre arasında sahaya çıkan dört finalistin her biri 40 saniye içerisinde en fazla sayıyı atmaya çalıştı. 40 saniye içerisinde en çok basket atan Anadolu Efes taraftarı Murat Değirmencioğlu, KIA Stonic’in sahibi oldu. KIA Stonic kazanan talihliyi tebrik eden KIA Genel Müdürü Can Ağyel ise, sporun birleştirici gücüne inandıklarını ifade ederek, bu alanda Anadolu Efes’e ve Türk sporuna desteklerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.
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