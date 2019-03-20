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Fiat'tan “Otomatik Vites Farkı Bizden” kampanyası!

Fiat'tan “Otomatik Vites Farkı Bizden” kampanyası!

Tarih 20 Mart 2019, 11:47

Fiat’ın Mart boyunca geçerli olacak satış kampanyasında Egea Model Ailesi ile 500X ve 500L’de, otomatik vites farkı kadar indirim fırsatı sunuluyor

Fiat, Mart ayında da özel bir satış kampanyası sunuyor.  Fiat Egea Ailesi’ne 66 bin TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabilirken, markanın “otomatik vites farkı bizden” kampanyasıyla, Egea Model Ailesi ve Fiat 500X ve 500L modellerinde otomatik vites farkı kadar indirim uygulanıyor.


 
Fiat’ın Mart boyunca geçerli olacak satış kampanyasında Egea Model Ailesi ile 500X ve 500L’de, otomatik vites farkı kadar indirim fırsatı sunuluyor. Sınıfının en performanslı 1.6 dizel motoru ve en geniş diz mesafesini sunan Egea Sedan,  en geniş iç ve bagaj hacmi ile rakiplerinden ayrılan Egea Hatchback ve tüm ihtiyaçları karşılayan geniş iç hacminin yanı sıra, alışılmışın dışında bir tasarıma sahip Station Wagon modellerinde otomatik vites farkı Fiat tarafından karşılanıyor. Üstelik,  Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili ünvanını üç yıldır sürdüren Fiat Egea Ailesi’ne ay sonuna kadar 66 bin TL’den başlayan benzersiz fiyatlarla sahip olunabiliyor. 

Mart ayında, Fiat 500 Ailesi’nin üyeleri de cazip koşullar ile satın alınabiliyor. Apple CarPlay ve Android Auto destekli 7'' Multimedia Sistemi ve 455 litrelik geniş bagaj hacmi ile ailelerin gözdesi olan 500L ile orijinal Fiat 500 tasarımını gerçek bir SUV deneyimi ile birleştiren yüksek performanslı 1.6 lt dizel otomatik 500X’de de benzer şekilde otomatik vites farkı kadar indirim imkanı bulunuyor.

 

 

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