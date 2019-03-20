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Tutkulu bir tasarımın eseri

20 Mart 2019, 11:38

‘CASE IH FARMALL A’ Konya Tarım Fuarı 2019’da çok konuşulacak



Traktörün “seçkin markası” Case IH Konya Tarım Fuarı 2019’da yeni traktör serileri ve tarımsal ekipmanlarının yanı sıra çiftçilere baharın canlılığını yaşatacak özel kampanyalarını ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.



Case IH, ilk ‘yarı otomatik şanzımana sahip’ yerli modeli FarmallA Active Drive4 Serisi’nin tanıtımını Konya Tarım Fuarı 2019’da gerçekleştiriyor. Standında sergilediği, verimliliği artıran tarımsal ekipmanlarıyla da Case IH, ekipman pazarına da güçlü bir giriş yaptığını gösteriyor.



TürkTraktör Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Jiri Velharticky, Case IH’in fuarda ziyaretçilerini tüm tarımsal faaliyetlerde çiftçi ve işletmelerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan üstün teknoloji ve yüksek performansa sahip ürünlerle dolu bir dünyada ağırladığını söylüyor: “ TürkTraktör olarak bu yıl kuruluşumuzun 65. yılını kutluyoruz ve bu anlamlı senede de yine müşterilerimize alanının öncüsü olan yenilikler sunuyoruz. 175 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Case IH markamızın farkını bilen müşterilerimiz, ürünlerimizin kendilerine sunduğu avantajları da çok daha iyi anlıyorlar.”



Tutkuyla tasarlanan eşsiz güç: Case IH FarmallA Active Drive4 Serisi



Jiri Velharticky, ilk kez Konya Tarım 2019’da ziyaretçilerin beğenisine sunulan, çiftçinin yüksek teknolojiyi kullanmasının sağladığı konfor ile verimlilik artışının bir sonucu olarak ortaya çıkan Case IH FarmallA Active Drive4 Serisi için ise şu açıklamaları yaptı: “Her detayı özenle düşünülen, üstün donanım özellikleri ve eşsiz güzellikte bir tasarımla üretilen Case IH FarmallA Active Drive4 Serisi aynı zamanda ilk yerli üretim yarı otomatik transmisyona sahip olan lansman ürünümüz. Yarı otomatik transmisyonu ile Case IH FarmallA Active Drive4 çiftçilerimize 32 ileri 32 geri vites seçeneği sunarken; aynı kademede yer alan vites geçişlerinde debriyajsız kullanım sağlıyor. Bu traktörümüz, uygun vites seçenekleri sayesinde hem zamandan hem de en büyük gider kalemlerinin başında gelen yakıttan ciddi miktarlarda tasarruf edilmesine yardımcı oluyor. Traktörümüzün sahip olduğu elektronik çeki kontrol sistemi ise kolay ve güvenli ekipman bağlantısı sağlayarak ağır tarımsal ekipmanların kullanımını bile çok rahat bir hale getiriyor.”



‘Bahar bereketini’ yaşatan benzersiz kampanyalar da Case IH standında



Jiri Velharticky Konya Tarım 2019’da ürünlerin yanı sıra çiftçilerin bütçelerini rahatlatmak ve alım güçlerini desteklemek adına hazırladıkları kampanyalarla ilgili ise şu bilgileri veriyor: “Doğada hayatın yeniden canlandığı baharın bereketini çiftçilerimize de hissettirmek için Konya Tarım 2019’a çok özel kampanyalarla geldik. Bahar Kampanyası adını verdiğimiz bu özel kampanyamız kapsamında çiftçilerimize 2018 model yerli traktörlerimizi çok özel fiyatlarla sunuyoruz. TürkTraktör Finans ile çiftçilerimize avantajlı kredi imkanları sunuyoruz. Buna ek olarak Maxxum, Puma X ve Optum serisi ithal traktörler için de döviz kurunu Mart ayı boyunca avantajlı oranlarda sabitledik.”



Velharticky, bayiler üzerinden müşterilerinin ‘Traktörüm Güvende Platformu’nu kullanarak kasko ve trafik sigortası ihtiyaçlarına kolaylıkla cevap verebildiklerini sözlerine ekliyor.



Tarımsal Ekipmanlar da Case IH Konya Tarım 2019’da



Case IH standına gelenler, Case IH’in traktörlerin can yoldaşı olarak pazara Red Pro Team markasıyla sunduğu tarımsal ekipmanları da yakından inceleme ve bilgi alma fırsatını buluyorlar. Red Pro Team markalı Römorklar, KP Serisi Pulluklar, DKP Serisi Döner Kulaklı Pulluklar, ile markanın tarımsal ekipman ürün gamı genişliyor



