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Volkswagen Ticari Araç’tan ilkbahara özel cazip indirim fırsatları

20 Mart 2019, 11:26

Volkswagen Ticari Araç, ÖTV ve KDV indiriminin bitmesine sayılı günler kala 31 Mart’a kadar büyük indirimler ve cazip kredi faiz oranları sunuyor.

2018 ve 2019 model araçlarda geçerli kampanya kapsamında 2019 model Caddy’ler 119 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



Ayrıca Caddy, Transporter, Caravelle, Amarok ve Crafter modelleri için, ÖTV ve KDV indirimlerine ek olarak, Volkswagen Doğuş Finans (vdf) iş birliğiyle, yüzde 0’dan başlayan faiz oranıyla kredi fırsatı sunuluyor.



Kampanya kapsamında, ÖTV ve KDV indirimine ek olarak 40 bin TL’ye kadar 6 ay vadede yüzde 0 faiz oranı ve 80 bin TL’ye 36 ay vadede yüzde 1,55 faiz oranı gibi cazip oranlarla kredi kullanılabiliyor.

Kampanya 31 Mart 2019 tarihine kadar devam edecek.



