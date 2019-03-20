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Renault ve Dacia’dan bahar servis kampanyası
20 Mart 2019, 11:05
Renault ve Dacia araç sahipleri, otomobillerini bahar aylarına fırsatlarla hazırlıyor.
Renault ve Dacia araç sahipleri, otomobillerini bahar aylarına fırsatlarla hazırlıyor. 18 Mayıs 2019 tarihine* kadar yetkili servislerde geçerli olan Bahar Servis Kampanyası kapsamında tüm bakımlarda yüzde 25, fix paketlerde, mekanik ve ön cam onarımlarında ise yüzde 20 indirimli fiyatlar yer alıyor.
4 yaş ve üzeri araçlarda geçerli olan kampanya kapsamında tüm bakım ve mekanik onarımlar yüzde 30 indirimli fiyatlarla sunuluyor.
Ayrıca 4 adet Continental lastik alımında KDV indiriminden yararlanma şansına sahip müşterilere, Michelin lastik alımlarında** ise yakıt kartı hediye ediliyor. Kampanya dahilinde Maximum kart ödemelerinde artı 5, World kart ödemelerinde ise artı 4 taksit imkanı bulunuyor.
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