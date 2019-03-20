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Goodyear’da yaz, 250 TL’ye varan fırsatlarla başlıyor

20 Mart 2019, 10:42

Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, tüketicileri için yine çok avantajlı bir kampanyaya imza attı.

Goodyear’ın yaz kampanyası, çok çeşitli hediye fırsatları ile yazın gelişini müjdeliyor. Goodyear’dan 15 Mart – 30 Haziran 2019 tarihleri arasında kampanya koşullarına uygun lastik alımı yapan tüketiciler, hediye çekleriyle goodyearclub.com.tr’ye girerek akaryakıttan küçük ev aletlerine, tekstilden teknolojik ürünlere dek, 50’nin üzerinde hediyeden istediklerini seçebiliyorlar.



Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, tüketicileri için yine çok avantajlı bir kampanyaya imza attı. Kampanya kapsamında, 15 Mart – 30 Haziran 2019 tarihleri arasında Goodyear marka 4 adet 16 inç 4x4, binek yaz lastiği veya binek dört mevsim lastik alanlar www.gooodyearclub.com.tr’de geçerli 100 TL’lik hediye çeki, 4 adet 17 inç ve üzeri lastik alanlar ise goodyearclub.com.tr’de geçerli 250 TL hediye çeki veya Goodyear satış noktasında kullanılmak üzere servis çekine sahip olacaklar. Bu servis çeki; rot-balans, sökme-takma, montaj, lastik oteli, lastik değişimi, nitrojen, hava gibi lastik servis hizmetlerinin yanı sıra yağ ve filtre değişimi, fren sistemi kontrolü ve bakımı, akü değişimi, silecek değişimi, ön takım onarımı, klima gazı dolumu - cam tamiri gibi araç bakım hizmetleri için geçerli olacak.



Goodyear’dan kampanya koşullarına uygun lastik alımı yapan tüketiciler, 100 TL’lik puanlarını goodyearclub.com.tr üzerinde kullanırlarken, 250 TL’lik puan kazanan kampanya katılımcıları ise Goodyear satış noktasında isterlerse servis hizmetini isterlerse de goodyearclub.com.tr alışveriş çeki seçeneğini kullanabilecekler. Tüketiciler, hediyelerini goodyearclub.com.tr üzerinden kullanmak istediklerinde hediye çekinden akaryakıta, küçük ev aletlerinden teknolojik ürünlere kadar çok çeşitli hediyelerden istediklerini seçebilecekler.



Konuyla ilgili olarak Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Tüketici Lastikleri Direktörü Alpay Selçuk; “Goodyear ailesi olarak, bahar ve yaz mevsiminin gelişini tüketicilerimiz için hazırladığımız çok avantajlı bir kampanyayla kutluyoruz. Üstün performansı ve kalitesiyle sektörde öne çıkan Goodyear lastiklerinin avantajlı şartlarla ve çok çeşitli fırsatlarla tüketicilere ulaşması bizler için çok önemli. İlerleyen dönemde de tüketicilerimiz için farklı kampanyalar hazırlamayı planlıyoruz” diye konuştu.



Goodyear’ın yaz lastikleri arasında dikkat çeken serilerden biri olan EfficientGrip Performance; konfor ve tasarrufu bir arada sunuyor. FuelSaving Teknolojisi sayesinde daha düşük yuvarlanma direnci sağlarken yakıt tüketimini de düşürüyor. Bu sayede maliyetleri azaltırken doğayı korumaya da yardımcı oluyor. Özel olarak geliştirilmiş hamur bileşenleri ve deseniyle ıslak zeminlerde kısa fren mesafesi sunarken kızaklamaya karşı yüksek direnç sağlıyor.