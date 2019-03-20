Türkiye otomotiv endüstrisi gücünü kendi evinde gösterecek

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık ve Messe Frankfurt Istanbul işbirliği ile 4 – 7 Nisan’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Fuar öncesinde, sektörün önde gelen temsilcileri bir basın toplantısında buluştu. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Rıza Şahin, Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği Genel Koordinatörü (TAYSAD) Süheyl Baybalı, Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Başkanı (TOBFED) Serkan Bakırtaş, Tüm Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUSDER) Başkanı Erol Yanar, Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (AKÜDER) Başkanı Abdurrahman Acar ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkan Vekili Nisa Ersoy toplantıda, Automechanika Istanbul’un, Türkiye’nin üretim potansiyelini en iyi şekilde temsil eden, uluslararası boyuttaki ticaret ve bilgi platformu olduğuna dikkat çekti. Otomotivin dünya trendlerinden en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğine dikkat çeken sözcüler, fuarın Türkiye’nin bu trendleri yakalaması ve fırsata çevirmesi için önemli fırsatlar yarattığını da vurguladı.



Türkiye sanayii ihracatında otomotivin önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Hannover Fairs Türkiye Genel Müdürü Alexander Kühnel, üretiminin yüzde 80’ini ihraç eden otomotiv sektörünün Türkiye’nin dış ticaret açığının kapanmasında önemli bir sorumluluk üstlendiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Türkiye otomotiv sanayi 2018 yılında 31,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek tarihi bir başarıya imza attı. Otomotiv sektörü, ülke ekonomisinin zor virajlardan geçtiği dönemlerde dahi sergilediği ihracat performansıyla önemli bir görev üstlendi. Türkiye Otomotiv Sektörü, Avrupa’nın hibrit otomobil üretim merkezi olma yolunda hızlı adımlarla ilerlerken yerli ve milli otomobil üretim sürecinin başlamasını heyecanla takip ediyoruz. Automechanika Istanbul ile Türkiye otomotiv sanayiinin bu gücünü kendi evinde tüm dünyaya göstereceğiz.”



Bu yıl 50.000’e yakın satın almacıyı Türk üreticilerle bir araya getirmeyi hedefleyen Automechanika Istanbul ile Türkiye Otomotiv Sanayine uluslararası rekabette güçlü bir platform sunacaklarına değinen Messe Frankfurt Istanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım şunları söyledi: “Automechanika, 16 ülkede gerçekleşen 17 etkinliği ile dünyanın en başarılı fuar markası olma özelliğini taşıyor ve tüm dünyada yaklaşık 20.000 katılımcı ve 600.000 ticari ziyaretçiyi temsil ediyor. Türkiye’nin lider Otomotiv Endüstrisi Fuarı Automechanika Istanbul’un, güçlü ekonomileri arkasında barındıran Frankfurt ve Şanghay’dan sonra dünyanın 3. büyük otomotiv endüstrisi fuarı olmasının ve Türkiye otomotiv endüstrisinin dünyaya açılan önemli bir kapısı olmasının haklı gururunu yaşıyoruz. 2018 yılında, 37 ülkeden 1351 katılımcıyı 120 ülkeden 46.000’e yakın otomotiv endüstrisi profesyonelleri ile buluşturan Automechanika Istanbul, sadece fuarcılık sektörü için değil, aynı zamanda ülke ekonomisine sağladığı ticari ve ekonomik istihdama yönelik de ülkemiz için çok büyük bir öneme sahiptir.”“Avrupa’da elektromobilite konusu öne çıkmış durumda. Bunun sebeplerinden birincisi yaşlanan nüfus. Yaşlanan, otomobil kullanmak istemeyen ama kendi kendine hareket edebilmek isteyen Avrupalılar... Diğeri çevre, emisyon. Bu nedenlerden dolayı 2030’lardan sonra dünyadaki otomotiv üretiminin hibrit ve elektrikli araçları içereceği ve Türkiye’nin otomotivdeki lider konumunu kaybetmemek için bu dönüşüme ayak uydurması gerektiği bir gerçek. Automechanika’nın bu alanda önemli fırsatlar sağlayacağını düşünüyorum.”“Otomotiv Satış Sonrası sektörü diğer birçok sektör gibi ülkemizin ve dünyanın hızla değişen ekonomik koşullarından ve teknolojik trendlerinden oldukça etkileniyor. Özellikle Türkiye piyasalarının seçim süreçlerine nasıl tepki verdiğini artık hepimiz biliyoruz. Temennimiz yerel seçim sonrası piyasaların canlanarak sektörümüzün hak ettiği yere gelmesi ve emekleriminiz karşılığını almamızdır. Tabi ki sektörün hareketlenmesinde Automechanika Istanbul da başrol oyuncularından biridir ve fuar sonrası canlılığın artacağına inanıyoruz. Özellikle 2020’de gerçekleşmesi beklenen 6,5 Milyar dolar Pazar büyüklüğüne erişmek için bir an önce silkinerek durgunluğu geride bırakmamız gerekiyor.“Frankfurt ve Şanghay’dan sonra dünyanın en büyük 3. otomotiv fuarı olan Automechanika Istanbul Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Amerika ve BDT bölgesinin tüm otomotiv üretim ve onarım profesyonellerini bir araya getirerek 3 kıtada otomotiv sektörünün ana platformu olacak. Uluslararası katılımın yarı yarıya olduğu fuarı, “Alım Heyeti Programı” kapsamında dünyanın birçok ülkesinden satın almacılardan oluşan heyetler ziyaret edecek. Fuarda bu yıl katılımcı firmalar Almanya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Endonezya, Fas, Malezya, İran, İspanya, İtalya, Kore, Hong Kong, Pakistan, Slovakya ve Tayvan gibi önemli ticaret merkezlerinin ülke pavilyonları ile bir araya gelecek ve yeni iş anlaşmaları sağlama fırsatı elde edecek.Otomotiv üretim ve onarım ürün gruplarının bütün paydaşlarının hazır bulunacağı fuar, Automechanika Academy konferans, seminer ve workshop programları ile de otomotiv endüstrisinin nabzını tutacak. Sektörden uzmanlar en son trendler, yenilikler ve gelecek dönem projeksiyonları ekseninde konuşma ve sunumlar yapacak. E-Mobility Forum Alanı ise fuarın bir başka özel bölümü olarak tasarlandı. Otomotiv endüstrisinin geleceği ve bugün ile olan bağının 4 gün boyunca ele alınacağı E-Mobility bölümünde, seminer, atölye ve eğitimler düzenlenecek.