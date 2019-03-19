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Oto ekspertiz’de tamam mi devam mi dönemi

Oto ekspertiz’de tamam mi devam mi dönemi

Tarih 19 Mart 2019, 22:03

Nisan 2019’dan itibaren başlayacak yasal düzenlemeyle birlikte, ikinci el araç alım satımına ekspertiz raporu ekleme zorunluluğu getirilecek

Ekspertiz firmalarının gerekli hizmet yeterlilik belgelerine sahip olma zorunluluğu, sektörde rekabet gücünü de arttırmaya başladı. Konuyla ilgili TÜV SÜD D-Expert’in Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger ‘’ Yeni yönetmelikle birlikte ikinci el araç alırken, TSE standartlarına sahip firmalardan ekspertiz raporu almak zorunlu hale getiriliyor. Vatandaşların şikâyet ettiği, güvenirliği olmayan ekspertiz raporlarıyla ilgili tüm sorunlar yeni yasayla birlikte ortadan kalkacak. Yeni yönetmelikte, gerekli hizmet belgeleri bulunmayan firmalar artık sektörde varlıklarını sürdüremeyecekler ‘’ dedi.

İkinci el araç piyasasına getirilecek ekspertiz zorunluluğuyla birlikte alıcı ve satıcılar arasındaki güven problemi ortadan kalkıyor. Nisan 2019’dan itibaren TSE belgesi olmayan ekspertiz şirketlerinden alınan raporların hiçbir geçerliliği olmayacak.

TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger ‘’ Alıcılar artık bilinçli, ihtiyaçlarını yüksek hizmet kalitesiyle, güvenli bir şekilde çözüme kavuşturmak istiyorlar. Biz de sektöre getirilecek yeni düzenlemelere hızlı bir şekilde adapte olmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilir kalite anlayışımızı arttırmak adına İzmir Gaziemir şubemizi de hizmet yeterlilik belgesiyle taçlandırdık. Hedefimiz tüm şubelerimizi en yakın zamanda hizmet belgesiyle buluşturmak’’ dedi.

 

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