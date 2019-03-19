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Yaz lastikleri hakkında bilmeniz gerekenler

19 Mart 2019, 21:59

Can ve mal güvenliği araç kullanırken her daim ön planda tutulması gerektiği için mevsimine uygun olmayan, yıpranarak eskimiş lastikleri kullanmaktan uzak durmak gerekir.

Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmaya başlaması ile birlikte araçlarda yaz lastiklerine geçilmesi güvenlik açısından önemli bir faktördür.



Dünya markası Mio, Uzun yola çıkacak araç sahiplerinin sürüş güvenliği açısından yolculuğa çıkmadan önce mutlaka kış lastiklerini çıkarttırarak yaz lastiklerinin takılması gerektiğini önermektedir. Yaz lastiklerinin üzerinde bulunan diş desenleri ve kauçuk bileşimi, aracın yola daha iyi tutunmasını sağlar. Diş desenleri, kış lastiklerine göre daha az oyuğa sahiptir. Bu sayede kauçuk maddesinin yola daha iyi temas etmesi sağlanmıştır. Yaz lastiği daha sessiz ve yumuşak bir performans gösterir. Aracın yüksek derece performans göstermesi için yaz aylarında yaz lastikleri kullanılmalıdır. Mevsiminde kullanılmayan lastikler aracın çekiş gücünde kayıplara sebep oluyor.



Diğer taraftan fren mesafesinin uzamasına da yol açabiliyor. ABS ile fren yaparken yaz lastikleri, kış lastiklerine göre sıcak havalarda yüzde 40’lara varan oranlarda daha kısa mesafede durabilmektedir.

Su tahliyesine yardımcı olan ve kaymayı önleyen özel sırt desenleri sayesinde, yaz lastikleri ıslak sürüş şartlarında daha iyi performans sağlarlar.



Bunların yanı sıra Mio’nun ADAS sistemi araçlarda acil ve tehlike oluşturabilecek durumlarda sürücüyü uyarmak ve kazaları önlemek için dizayn edilen bir sistem bulunmaktadır. Önden Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme Uyarı Sistemi, Yorgunluk Uyarısı MIO Markasının tüm MIO MIVUE 7 Serisinde bu özellikleri kullanıcılarına sunmaktadır.



