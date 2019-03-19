TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
Akset
IAA 2018 HANNOVER

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Piyasa

Esen Madencilik seçimini DAF'tan yana kullandı

Esen Madencilik seçimini DAF'tan yana kullandı

Tarih 19 Mart 2019, 12:54

Madencilik sektöründe faaliyetlerini yıllardır başarı ile sürdüren Esen Madencilik filosunu 1 adet DAF CF 450 6x4 kamyonla güçlendirdi.

Esen madenciliğin damper üstyapısı ile donattığı DAF CF, farklı üstyapılarla kolayca donatılabilen hafif şasili, kullanıcısına ekonomiklik, verimlilik ve güvenliği yüksek performansla birlikte sunan bir kamyon. Aracın kasa yapımcıları için büyük kolaylıklar sağlayan bir Kasa Bağlantı Modülü (BAM) programı bulunuyor. Damper kasalar ve vinçlerin takılması için özel modülleri var. Arka tarafta traverslerin ve arka kapak yük kaldırıcıların kolayca takılabilmesi için standart bir delik şekli bulunuyor. Genişletilmiş Kasa Bağlantı Programı, üretim süresini kısaltıyor. Şasinin tamamen düz olması ve bileşenlerin içe takılı olması, kasa yapımcıları açısından büyük kolaylık sağlıyor.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Piyasa

IVECO’dan ADES’e 10 adet Stralis Çekici Teslimatı

 IVECO’dan ADES’e 10 adet Stralis Çekici Teslimatı IVECO yetkili satıcısı Üstün İş 10 adet Stralis çekiciyi ADES’e teslim etti

Mavi Martı Renault'u tercih etti

 Mavi Martı Renault'u tercih etti Mavi Martı Uluslararası nakliyat filosuna 5 adet Renault T Euro6 modelini katarak gücüne güç kattı.
alcoawheel
Vahit MAHMATLI
Yerli, milli ve ihracatçı!

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı