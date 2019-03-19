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Esen Madencilik seçimini DAF'tan yana kullandı

19 Mart 2019, 12:54

Madencilik sektöründe faaliyetlerini yıllardır başarı ile sürdüren Esen Madencilik filosunu 1 adet DAF CF 450 6x4 kamyonla güçlendirdi.

Esen madenciliğin damper üstyapısı ile donattığı DAF CF, farklı üstyapılarla kolayca donatılabilen hafif şasili, kullanıcısına ekonomiklik, verimlilik ve güvenliği yüksek performansla birlikte sunan bir kamyon. Aracın kasa yapımcıları için büyük kolaylıklar sağlayan bir Kasa Bağlantı Modülü (BAM) programı bulunuyor. Damper kasalar ve vinçlerin takılması için özel modülleri var. Arka tarafta traverslerin ve arka kapak yük kaldırıcıların kolayca takılabilmesi için standart bir delik şekli bulunuyor. Genişletilmiş Kasa Bağlantı Programı, üretim süresini kısaltıyor. Şasinin tamamen düz olması ve bileşenlerin içe takılı olması, kasa yapımcıları açısından büyük kolaylık sağlıyor.



