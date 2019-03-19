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DKV Group’a yeni CEO

19 Mart 2019, 12:41

Uluslararası mobilite ve lojistik sektörünün uzman ismi Marco van Kalleveen, DKV MOBILITY SERVICES Group’a yeni CEO olarak atandı

Van Kalleveen, DKV iş modelinin dijitalleştirilmesi ve hizmet portföyünün genişletilmesine odaklanacak. Ticari yük ve yolcu taşımacılığı alanında yolda nakitsiz hizmetler, otoyol ödemeleri ve diğer mobil hizmetlerde Avrupa’da pazar lideri DKV MOBILITY SERVICES Group, Marco van Kalleveen’in yeni CEO olarak atandığını duyurdu. 1 Nisan 2019’da göreve başlayacak Marco van Kalleveen özellikle pazar geliştirme ve stratejiden sorumlu olacak. Van Kalleveen yeni görevinde, DKV iş modelinin dijitalleştirilmesi ve hizmet portföyünün genişletilmesine odaklanacak.



Uluslararası yönetim tecrübesi ile mobilite ve lojistik sektöründe uzmanlığı bulunan Marco van Kalleveen, DKV’ye katılmadan önce LeasePlan’de Operasyonlardan Sorumlu Başkan (COO) ve Yönetim Kurulu Üyesi ve TNT Express'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu. Kariyerine 2004 yılında McKinsey & Company'de yönetim danışmanı olarak başlayan Marco van Kalleveen, Rotterdam Erasmus Üniversitesi’nde işletme okudu. Harvard Business School'dan MBA derecesini alan Marco Van Kalleveen evli ve bir kız çocuk sahibi.



