TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
Akset
IAA 2018 HANNOVER

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Yönetici Haberleri

DKV Group’a yeni CEO

DKV Group’a yeni CEO

Tarih 19 Mart 2019, 12:41

Uluslararası mobilite ve lojistik sektörünün uzman ismi Marco van Kalleveen, DKV MOBILITY SERVICES Group’a yeni CEO olarak atandı

 Van Kalleveen, DKV iş modelinin dijitalleştirilmesi ve hizmet portföyünün genişletilmesine odaklanacak. Ticari yük ve yolcu taşımacılığı alanında yolda nakitsiz hizmetler, otoyol ödemeleri ve diğer mobil hizmetlerde Avrupa’da pazar lideri DKV MOBILITY SERVICES Group, Marco van Kalleveen’in yeni CEO olarak atandığını duyurdu. 1 Nisan 2019’da göreve başlayacak Marco van Kalleveen özellikle pazar geliştirme ve stratejiden sorumlu olacak. Van Kalleveen yeni görevinde, DKV iş modelinin dijitalleştirilmesi ve hizmet portföyünün genişletilmesine odaklanacak.

Uluslararası yönetim tecrübesi ile mobilite ve lojistik sektöründe uzmanlığı bulunan Marco van Kalleveen, DKV’ye katılmadan önce LeasePlan’de Operasyonlardan Sorumlu Başkan (COO) ve Yönetim Kurulu Üyesi ve TNT Express'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu. Kariyerine 2004 yılında McKinsey & Company'de yönetim danışmanı olarak başlayan Marco van Kalleveen, Rotterdam Erasmus Üniversitesi’nde işletme okudu. Harvard Business School'dan MBA derecesini alan Marco Van Kalleveen evli ve bir kız çocuk sahibi.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Yönetici Haberleri

Yeniden Haydar Yenigün

 Yeniden Haydar Yenigün OSD’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden Haydar Yenigün seçildi!

Opet'e yeni atama

 Opet'e yeni atama Opet pazarlama genel müdür yardımcılığı görevine Murat Zengin atandı
alcoawheel
Vahit MAHMATLI
Yerli, milli ve ihracatçı!

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı