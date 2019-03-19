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PACCAR, 10 PPM kalite ödülü kazanan tedarikçilerini ödüllendirdi

19 Mart 2019, 12:37

ACCAR, çok titiz bir şekilde belirlenen “10 PPM” PACCAR kalite standardını karşılayan veya bu standardların çok üstünde performans gösteren tedarikçilerini her yıl takdir ediyor.

Bu, PACCAR'a gönderilen her bir milyon parçada 10 adet arızalı parçaya karşılık gelmektedir. Ödüllendirilmiş tedarikçiler ayrıca dağıtım performansı, müşteri desteği ve ticari etki anlamında da önemli kriterleri yerine getirmelidirler. PACCAR bu sene bu yüksek kalite performansına ulaşan toplamda 26 ülkenin yer aldığı 4 kıtadan 337 tedarikçiyi takdir etti.



PACCAR global kalite genel müdür yardımcısı Debra Poppas: “PACCAR’ın 2018 yılında kamyonlarımız için rekor bir talebi vardı. 10 PPM tedarikçimiz büyüyen pazarda PACCAR’a olağanüstü kalite sağlayarak PACCAR’ın müşterilerine sektördeki en kaliteli kamyonları teslim etmesine olanak vermiştir.” dedi. “Müşterilerimizin yüksek beklentilerini aşarken bizimle beraber çalışan tedarikçilerimizi özverilerinden dolayı takdir ediyoruz.”



PACCAR kıdemli genel müdür yardımcısı Darrin Siver, “2018 yılı 10 PPM ödül kazananlarını başarılarından dolayı tebrik ediyoruz” dedi. “Mühendislik, üretim ve satış sonrası süreçlerimize olağanüstü destek sağlayan bu tedarikçiler PACCAR için önemli ortaklardır.”



PACCAR’ın 2018 yılı 10 PPM ödülü kazananlar listesine www.paccar.com adresinden ulaşabilirsiniz.



Kenworth, Peterbilt ve DAF markalarını bünyesinde bulunduran PACCAR; yüksek kaliteli hafif, orta ve ağır iş kamyonları tasarımında, üretiminde ve müşteri desteğinde global bir teknoloji lideridir. PACCAR ayrıca gelişmiş dizel motorlar tasarlayıp üretimini yapmaktadır. Finansal hizmetler ve bilgi teknolojisi sağlamakta ve ana işiyle ilgili olarak kamyon yedek parça dağıtımı sağlamaktadır. PACCAR hisseleri, Nasdaq Global Select Market'te, PCAR sembolü ile listelenmiştir. Ana sayfası www.paccar.com’dur.



