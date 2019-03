Anasayfa » İş ve İstif Makineleri

İLK’lerle birlikte tüm yenilikler NEW HOLLAND standında

19 Mart 2019, 12:13

New Holland Türkiye’nin ilk yerli yarı otomatik şanzımanlı traktörü TR5 Electro Command’i görücüye çıkarırken; Konya Fuarı’na özel düzenlediği kampanyalarla çiftçilere gerçek bir bahar şenliği yaşatıyor.



Türkiye’nin lider traktör markası New Holland, Konya Tarım 2019’a aralarında Türkiye’nin ilk yerli yarı otomatik şanzımanlı modeli New Holland TR5 Electro Command’in bulunduğu çok geniş ürün yelpazesinin yanı sıra çiftçinin tarımsal mekanizasyona erişimini kolaylaştıran cazip kampanyalarıyla geldi.



New Holland, Konya Tarım 2019 ziyaretçilerini fuarın en büyük standında tüm çiftçi ihtiyaçlarına cevap veren traktör modelleri, geniş tarımsal ekipman ürün gamı ve tarım faaliyetlerinde kullanımı giderek artan güçlü iş makineleri ile buluşturuyor.



New Holland standına gelenler sadece traktörler değil; verimliliğin olmazsa olmazı olan hassas tarım sistemleri hakkında bilgi alıp, deneyimleyebiliyorlar. New Holland markası tutkunlarına özel açılan New Holland Store’da ise yedek parçanın yanı sıra markaya özel tasarım kıyafetler ve hediyelik eşyalar da satın alabiliyorlar.



Tarım sezonu açılırken Konya Tarım Fuarı’nın çiftçiyle buluşma anlamında çok önemli bir platform olduğunu belirten ve Türkiye’nin ilk yerli yarı otomatik şanzımanlı traktör modelinin lansmanı ile bu fuara katılmaktan dolayı büyük bir gurur duyduklarını ifade eden TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz; “Pazarın lideri New Holland ile Konya’ya Türkiye’nin yine bir ilk’i, zengin ürün yelpazemiz ve çiftçinin cebini rahatlatacak kampanyalarımızla geldik. Tanıtım alanımıza gelen çiftçilerimiz, her toprak ve arazi koşuluna yönelik traktör, zirai ekipman ve iş makinelerini incelemenin yanı sıra değişen ekonomik şartlarda mekanizasyona erişimi kolaylaştıran kampanyalarla dolu bir dünyaya da ayak basıyorlar ” dedi.



Rehda Cem Akyüz fuara özel hazırlanan kampanyalarla ilgili ise şunları söyledi: “Bu kampanyalarımızla deyim yerindeyse çiftçilerimize gerçek bir bahar havası yaşatmayı amaçlıyoruz. 2018 model yerli ve aynı şekilde T480S ve T480B tek çeker model traktörlerimizde çok özel fiyatlarımız var. TürkTraktör Finans hizmetimiz ile de çok uygun oranlarla kredi imkânı sunuyoruz. İhtiyaç sahibi çiftçilerimiz ‘Traktörüm Güvende’ platformu ile kasko ve trafik sigortası işlemlerini de hızlıca halledebilecekler.”



‘Yarı otomatik transmisyona sahip’ ilk yerli traktör TR5 Electro Command: Gücü teknoloji ile harmanlayan üstün tasarım



Rehda Cem Akyüz fuarda sergiledikleri ürünlerin kısa bir değerlendirmesini de yaparak açıklamalarını şöyle tamamlıyor: “Tarıma yön veren lider marka olarak TürkTraktör fabrikalarında tasarlanıp üretilen yarı otomatik transmisyona sahip ilk yerli traktör olan TR5 Electro Command serimizi Konya Tarım 2019’da görücüye çıkarıyoruz. İleri şanzıman teknolojisini günümüz ihtiyaçlarıyla buluşturduğumuz TR5 Electro Command, yarı otomatik transmisyon sayesinde kullanıcısına sunduğu vites seçenekleri ve kullanım kolaylığı ile çiftçilerimizin hem zamandan hem yakıttan ciddi tasarruf etmesine yardımcı olacak. Ayrıca TR5 Electro Command sahip olduğu güçlü hidrolik donanımlarıyla tüm ağır tarımsal ekipmanların da kolaylıkla kullanılabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış üstün özellikte bir model.



2018 yılında tarımsal ekipman konusunda gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmalar ve pazara sunduğumuz yeni ürünlerle de bu alandaki iddiamızı ortaya koymuştuk. 2019 yılında da tarımsal ekipman tarafındaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunun bir kanıtı olarak standımıza gelenlere New Holland’ın ‘toprak işlemeden hasada ve nakliyeye kadar’ her aşamada çiftçinin yanında olduğunu bir kez daha gösteriyoruz.”



New Holland, iş makineleriyle çiftçilerin sahadaki yardımcısı olmaya devam ediyor



New Holland, Konya Tarım 2019’da tarımsal uygulamalar için uygun olan ve içlerinde kazıcı yükleyiciler, nokta dönüşlü mini yükleyiciler, mini ekskavatörler ve teleskopik yükleyicilerin bulunduğu iş makinelerini de ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor.



Sergilenen ürünler arasında yer alan ve New Holland’ın arazilerden balyaların hızlı bir şekilde toplanması, yüklenmesi ve römork bağlantısı ile nakledilebilmesini sağlayan LM Serisi Tarımsal Teleskopik Yükleyicileri, tek bir makine ile birden fazla işin yapılabildiğini kullanıcılara gösteriyor. Tarımsal ve hayvansal uygulamalara yönelik geniş ataşman çeşitliliği ve ataşmanlar arasında hızlı bir geçiş sağlayan hidrolik değiştirme sistemine de sahip olan LM Serisi Tarımsal Teleskopik Yükleyiciler, kullanıcısına beklenenden çok daha fazlasını veriyor.