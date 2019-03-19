|
|
|
|
İlkbahar ve yazın en sevilen parçaları Komatsu’da
19 Mart 2019, 12:08
İlkbahar ve Yazın En Sevilen Parçaları Komatsu’da” temalı Komatsu markalı tüm iş makinelerine yönelik revizyon kampanyası başlattı.
Temsa İş Makinaları’nın 36 yıldır distribütörlüğünü yürüttüğü Komatsu markası, gelecek yoğun dönem öncesinde makinelerini zorlu şartlar için hazırlamak ve bakımdan geçirmek isteyenlere, 15 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak, çok avantajlı fırsatlar sunduğu revizyon kampanyasını başlattı.
“İlkbahar ve Yazın En Sevilen Parçaları Komatsu’da” sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında, Temsa İş Makinaları yetkili servis noktalarında gerçekleşen tüm komponent revizyonları için işçilikte %20, yedek parçada %15, alt takım yedek parçalarında %5 indirim uygulanıyor. Ayrıca kampanya kapsamında 20.000 TL ve üzeri harcama yapan müşteriler için sürpriz hediye fırsatları da bulunuyor.
Tüm yedek parça ve işçiliklerin 6 ay garantili olduğu kampanyada, bakımlar, sarf malzemeleri, banko yedek parça satışları ve revizyon gerektirmeyen tamiratlar kapsam dışında tutuluyor.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.