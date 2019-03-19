VOLT Motor’dan tanıtım atağı

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19 Mart 2019, 11:56

Turquality'den sonra şimdi de “Powered By Volt” atağı Dünya, gücünü Volt'tan alacak

Turquality Destek Programı’nda faaliyet gösterdiği elektrik motorları sektöründe ilk olarak programa dahil edilen VOLT Elektrik Motorları, İstanbul’da düzenlenen Win Eurasia 2019'a katıldı. Yeni ürünlerini tanıtan ve kompresör sektörüne yönelik bir bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yapan VOLT Motor, ayrıca fuarda yeni içerik markası, “Gücünü Volt’tan Alan” anlamına gelen “Powered By Volt”un tanıtımını yaptı.













İstanbul TÜYAP Fuar Alanı'nda düzenlenen Win Eurasia 2019'da ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyleyen Volt Elektrik Motorları Satış ve Pazarlama Grup Müdürü Ferudun Özdemir, “Turquality kapsamında yabancı ülkeler VOLT markasını daha yakından tanıma fırsatı bulacak. Ayrıca makine ve ekipman üreticileri yaptıkları imalatların üzerine 'Powered By Volt' yani 'Gücünü Volt Motor'dan alan' ibaresi koyarak marka bilinirliliğimizi artıracağız. Bu girişimlerin sonucunda da kendi sektörümüzde 3 yıl içinde ihracat şampiyonu olmayı hedefliyoruz” dedi.













Saya Grup bünyesine 2011 yılında katılan VOLT Motor, Türkiye'nin en büyük elektrik motorları üreticisinden biri haline geldi. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (KOSBİ) üretim tesisinde Ar-Ge çalışmaları ile öne çıkan VOLT Motor, bir yandan yeni nesil motorları tasarlarken bir yandan da katıldığı fuarlarda ürünlerini tanıtıyor. VOLT Motor, İstanbul TÜYAP Fuar Alanı'nda düzenlenen ve imalat sektörüne yönelik en önemli organizasyonların başında gelen Win Eurasia 2019'a katıldı. Yeni nesil motorları ve içerik markası 'Powered By Volt' ile ziyaretçilerin karşısına çıkan VOLT Motor, dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor.







'TURQUALITY' CESARETLENDİRDİ

VOLT Motor standında 4 gün boyunca yerli ve yabancı sektör temsilcilerini ağırladıklarını belirten VOLT Elektrik Motorları Satış ve Pazarlama Grup Müdürü Ferudun Özdemir, başta “VOLT Motor” olmak üzere Türk markaların yurtdışında daha fazla ilgi görmeye başladığını söyledi. Özdemir, benzerlerine oranla daha kaliteli, uzun ömürlü ve tasarruflu olan Türk markalarının kendilerini yabancılara anlatmakta zorlandığını fakat hükümetin markalaşmanın önünü açmak amacıyla başlattığı Turquality programının firmaları cesaretlendirdiğini vurguladı.















'POWERED BY VOLT' GELİYOR

Turquality programına kabul edilmeleriyle birlikte Türkiye'yi yurtdışında daha güçlü temsil edeceklerini belirten Özdemir, “Bu süreçte yaşadığımız mutluluk, hükümetimizden gördüğümüz destek ve ürünlerimize olan güvenimiz yeni tanıtım girişimimizi de hızlandırdı. Önümüzdeki süreçte içinde VOLT Motor bulunan tüm makine, alet ve ekipmanların üzerine 'Gücünü Volt'tan alan' anlamına gelen ‘Powered By Volt' etiketi koyacağız. Böylece markası ne olursa olsun satış bayilerinden son kullanıcılara kadar herkes aldıkları ürünün içinde VOLT Motor olup olmadığını anlayacak” dedi.



AVRUPA, AFRİKA VE ORTADOĞU YOLCUSU







Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ülkelerinde düzenlenecek fuarlara da katılıp VOLT Motor'u yabancılarla buluşturacaklarını açıklayan Özdemir, “Bu yıl özellikle Almanya, İtalya ve Doğu Avrupa'da yoğun tanıtım faaliyetine başlayacağız. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da da VOLT Motor'u daha güçlü tanıtmayı sürdüreceğiz. İçerik markamız olan 'Powered By Volt' ile elektrik motoru kullanılan tüm sektörlerde yer alacağımız gibi sağlayacağımız katma değer ile ülkemizin ve bölgemizin de ihracat altyapısını güçlendireceğiz” diye konuştu.







HEDEF: İHRACAT ŞAMPİYONLUĞU

VOLT Motor’un kısa ve orta vadeli hedeflerini anlatan Ferudun Özdemir, “Kısa vadeli hedeflerimizden biri 3 yıl içinde Türkiye'de elektrik motorları alanında ihracat rakamları bakımından ilk sıraya yerleşmek. Orta vadeli hedeflerimizin başında ise önümüzdeki dönemde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Volt markasıyla kendi tesislerimizi açıp depo ve satış sonrası hizmetler alanında çalışmaya başlamak” şeklinde konuştu.















ÖNCE TANITIM SONRA KONSER

Win Eurasia 2019 Fuarı kapsamında VOLT Motor’un kompresör üreticilerine yönelik geliştirdiği yeni nesil motorların tanıtımı da yapıldı. Yaklaşık 40 bayinin katıldığı tanıtım etkinliğinde Ar-Ge Yöneticisi Onur Uzer, yeni nesil motorların enerji verimliliği, dayanıklılık ve tasarımına yönelik bilgiler sundu. Tanıtımın ardından düzenlenen kokteylde Rus keman sanatçısı Ales Wonderland'ın canlı performansı katılımcılardan yoğun ilgi gördü.



