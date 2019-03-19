Anadolu Isuzu Avrupa'nın yeni gözdesi Novociti Life aracı ile Bus2Bus Fuarın'da

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19 Mart 2019, 11:26

Emin adımlarla ilerleyen Anadolu Isuzu, ihracat pazarlarındaki varlığını her geçen gün artırarak Türkiye’de üretilen Isuzu marka otobüs ve midibüsleri en iyi şekilde yurt dışında sergiliyor.

Global bir otobüs markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Anadolu Isuzu, ihracat pazarlarındaki varlığını her geçen gün artırarak Türkiye’de üretilen Isuzu marka otobüs ve midibüsleri en iyi şekilde yurt dışında sergiliyor.







Geçtiğimiz yıl IAA Hannover, Birmingham Euro Bus Expo ve Busworld Moskova fuarlarında araç sergileyen Anadolu Isuzu, şimdi de Almanya’nın Berlin şehrinde 19-21 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan Bus2Bus Fuarı’na katılıyor.

Yeni Isuzu Novociti Life, alçak tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak gün yüzüne çıktı. Büyük ve orta büyüklükteki otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life, alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor.













Anadolu Isuzu’nun otobüs ürün grubunda bulunan 9,5 m. uzunluğundaki Citibus modeli ile 7,5 m. uzunluğundaki Novociti modeli arasında 8 m. uzunluğuyla yeni bir segment oluşturan Novociti Life, midibüs boyutlarında otobüs görünümüyle dikkat çekiyor. Novociti Life’ın alçak tabanlı tasarımına uygun olarak arkaya konumlandırılan FPT marka NEF4 model motoru, 186 beygir güç ve 680 Nm tork üretiyor. FPT’nin EGR (egzoz gazı geri çevirimi) sistemine gerek duymadan Euro 6C emisyon normlarını karşılayabilen motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ile düşük yakıt tüketimi sağlarken, bu sayede Avrupalı belediyelerin ihtiyacı olan normları sağlamış oluyor. Novociti Life hem yurtiçinde hem de yurtdışında ZF marka manuel ve Allison marka otomatik şanzıman opsiyonlarıyla sunuluyor.













Almanya’nın Berlin şehrinde ilk kez bir tanıtım faaliyeti gerçekleştiren Anadolu Isuzu, fuar standında Türkiye’de üretilen ve en güncel midibüs modeli olan Novociti Life’yi sergileyecek.Toplam 60 kişilik yolcu kapasitesiyle geniş iç hacimli Novociti Life, gün ışığının araç içerisinde etkin kullanımını sağlayan özel yolcu camı tasarımıyla, tekerlekli sandalyedeki yolcuların dahi yan camları kolaylıkla kullanabilmelerine imkan veriyor. Bu sayede dış mekanı rahatlıkla gözlemleyebilen tekerlekli sandalyeli yolcular, Novociti Life’ın insan odaklı akıllı tasarımının tadını çıkarıyor.Yeni Isuzu Novociti Life, hem yolcuların konforu hem de aracın servis hizmetlerini minimum sürede gerçekleştirmek için özenle tasarlandı. Motor bölümü arka kısma alınan Novociti Life, bu sayede alçak tabanlı platformuna kavuştu. Motor ve yürüyen aksamın arkada olması, gerekli durumlarda şanzımanın ve motorun bakım ve onarımını da kolaylaştırırken araç arkasındaki kapak tasarımı da servis edilebilirliği artıracak şekilde tasarlandı. Novociti Life’ın motor bölümüne üç taraftan ulaşılabilmesine imkân sağlayan bakım kapakları sayesinde bakım işlemleri kolaylaşırken müdahale süresi de kısalıyor.Isuzu Novociti Life, 1 yılda toplam 3 ödül aldı. Turquality kapsamında 2017 yılının sonunda düzenlenen ve Türkiye’nin en prestijli tasarım organizasyonu Design Turkey Yarışmasında “İyi Tasarım Ödülü”’nün sahibi olan Isuzu Novociti Life, ilk yurt dışı ödülünü 2018 yılının Nisan ayında A’Design Award & Competition’dan “Gold A’Design Award” ile almıştı. Son ödülünü Polonya’nın Kielce şehrinde düzenlenen Transexpo Fuarı’ndan “New Model Bus” kategorisi 3.’lüğüyle alan Isuzu Novociti Life, toplu ulaşımda midibüs segmentinde lider konumdaki Anadolu Isuzu’yu çok daha güçlü konuma taşıyor.