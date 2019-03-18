Celsineo soğutucu pazarını ısıtacak!

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18 Mart 2019, 16:22

Gıda ürünü taşıma ve dağıtımı hacminin artışına bağlı olarak frigorifik araçlara talep artıyor. Büyüyen bu pazar için Krone ve Liebherr, ortak yeni bir soğutucu ünite geliştirdiler.





Avrupa’nın en önemli frigofirik yarı römork üreticilerinden olan Krone ile dizel motor, vinç, beyaz eşya, elektrik ve elektronik gibi birbiriyle bağlantılı ama birbirinden farklı endüstri kollarında üretim yapan Liebherr arasında başlayan yeni iş birliğinin ürünü olan Celsineo soğutucu üniteleri, Stuttgart’ta tanıtıldı.

















Dünyada sınırlı sayıda firma tarafından tasarlanan ve üretilen yarı römork ve konteyner soğutucu ünite markaları arasında yerini alan Celsineo soğucu üniteleri ile ilgili olarak Krone Grubu Yönetici Ortağı Bernard Krone, “Soğuk zincir dünyası kelimenin tam anlamıyla tersine çevrildi. Celsineo markası, soğuk lojistikte bir paradigma değişikliği ve soğuk zincir lojistiğini yeniden icat etmek için yeni yolların bulunduğu anlamına geliyor” dedi.











Kime ne görev düşüyor?



Stuttgart - Goldbergwerk’de düzenlenen ve iki şirketin yönetim kurulu başkanları ve diğer üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantıda; Krone ve Liebherr’in treyler için soğutma ünitelerini gelişirilmesi, satışı ve servesi konusunda başarılı bir iş birliği başlattığı, Krone’in soğuk zincirde kullanılan yarı römork üretim ve satış tecrübesi ile Liebherr’in soğutma alanındaki uzmanlığının birleştirildiği açıklandı.



Liebher tarafından geliştirilecek ve üretilecek Celsineo markalı soğutucu üniteler, Krone tarafından kullanılacak ve satış ve satış sonrası hizmetler yine Krone satış ve servis ağı tarafından verilecek. Bu da taşımacılara aynı servisten römork ve soğutucu ünite hizmetlerini sağlama avantajı yaratacak.











Celsineo’nun yapısal farkları



Krone ve Liebherr’in ortak markası olan Celcineo soğutucu üniteler, modüler yapısı ile rakip ve benzer ürünlerden farklı.



Liebherr Aerospace & Transportation SAS Genel Müdürü Josef Gropper, ürün ile ilgili olarak şunları söyledi: “Sadece minimum iyileştirme potansiyeli sunan geleneksel soğutma ünitesi konsepti yerine, hem bugün hem de gelecekte artan talepleri karşılamak için tamamen yeni bir soğutma sistemi oluşturulması gerekiyordu. Bunun için soğutma teknolojisi açısından kutunun dışında düşünmek gerekliydi. Geliştiriciler için belirlenen görev “yeniden soğutma” idi. Müşterileri ile iş birliği içinde, Krone ve Liebherr de yeni soğutma sistemi için maksimum kullanılabilirlik ve kolay servis hizmeti gibi gereksinimleri tanımladılar..



Diğer özellikler ve projenin temel parametreleri doğrultusunda geliştirilen Celsineo konsepti, hermetik olarak kapatılmış üç soğutma devresinin çok basit mimarisine dayanmaktadır. Bu nedenle bunlar, çok sayıda parçaya sahip olan geleneksel soğutma ünitelerine göre arızalara karşı daha az hassastır. Celsineo soğutma sisteminin modüler yapısı, soğutma devresinde olası bir arıza olması durumunda bile, soğutucu römorkun planlanan rotasını kısıtlama olmadan tamamlayabileceği anlamına gelir.”



Yeni ürünün ismi Avrupa’nın matematik ve fizik alanında öncü bilim adamı olan ve ısı konusunda yaptığı çalışmalara ve geliştirdiği ısı ölçme sistemi ile tanınan Anders Celsius’u ve yeniliği çağrıştırıyor. Ürünün üstünde Celcineo markası ile birlikte Krone ve Liebherr markaları yer alıyor. Markanın yazımında kullanılan E harfinin üst üste üç çizgisi modülerlik ve esnekliğe işaret ediyor. İki farklı tonda iki markaya ve iki farklı ısı derecesine gönderme yapılıyor.











































Verimlilikte yeni bir boyut

Her soğutma modülünde bir soğutma devresi var. Üç modülde, çok çeşitli seçeneklere sahip bir kontrol stratejisi mümkün. Tüm çalışma aralığında yepyeni bir verimlilik seviyesi elde ediliyor.



Artan kontrol kalitesi

Celsineo soğutma modülleri ayrı ayrı kontrol edilebiliyor. Bu modüler sıcaklık kontrolü ile araç tam yüklü veya kısmi yüklü olsa da sabit soğutma performansı sağlanıyor.











Celsineo konsepti, hermetik olarak kapatılmış üç soğutma devresinin çok basit mimarisine dayanıyor. Geleneksel soğutma ünitelerine göre parça sayısı da az ve arızalara karşı da daha az hassas. Celsineo soğutma sisteminin modüler yapısı, soğutma devresinde olası bir arıza olması durumunda bile, soğutucu römork sürücüsünün planlanan rotasını kısıtlama olmadan tamamlayabileceği anlamına geliyor



Krone’den yapılan açıklamada; Defrost esnasında sıcaklık kaybını ortadan kaldıran yeni teknolojisyile CELSINEO, yükler için her zaman en ideal sıcaklığı sağlama garantisi veriyor. Üç farklı soğutucu module sahip olan bu yeni ünitede modüllerden biri defrost moduna geçtiğinde diğer iki modül ideal sıcaklığı korumak için devreye giriyor. Böylece, taşıma esnasında arzu edilmeyen sıcaklık kaybı riskleri ortadan kalkmış oluyor” deniliyor.































