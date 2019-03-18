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Fiat’tan yeni reklam filmi!

Fiat’tan yeni reklam filmi!

Tarih 18 Mart 2019, 15:57

Fiat son dönemin başarılı oyuncularından Aras Bulut İynemli’nin rol aldığı yeni reklam filmi “Bir Sebebi Var”ı yayına soktu.

Fiat’ın her kesime hitap eden geniş ürün yelpazesinin yer aldığı “Bir Sebebi Var” reklam filminde, markanın tüketici nezdindeki tercih edilme sebepleri  duygusal bir dille anlatılıyor. Fiat Pazarlama Direktörü Özgür Süslü, “Fiat markası olarak, konfora, tasarıma, teknolojiye herkes ulaşabilsin diye çalışıyoruz. Reklam filmimizde gerçek hikayelerden yola çıkarak marka varlık sebebimizin altını çiziyoruz” dedi.

Türkiye’nin en büyük 4. Sanayi kuruluşu olan Tofaş çatısı altında temsil edilen Fiat, en fazla tercih edilen otomotiv markalarından olmasının sebeplerini, son dönemin başarılı oyuncularından Aras Bulut İynemli’nin rol aldığı yeni reklam filmi ile anlatıyor. “Bir Sebebi Var” isimli reklam filminde, Fiat’ın her kesime hitap eden geniş ürün yelpazesi yer alıyor. Reklam filminde markanın sunduğu düşük yakıt tüketimi, dayanıklılık, yaygın satış sonrası gibi rasyonel faydaların yanı sıra, tüketiciyle kurduğu güven bağı, ikonik 500 tasarım mirası, yenilikçi teknolojiler gibi duygusal faydaların da altı çiziliyor.

“Varlık sebebimizin altını çizdik”

Fiat Pazarlama Direktörü Özgür Süslü, Fiat’ın iyi tasarım ve akıllı teknolojileri herkes için ulaşılır kılma misyonuna dikkat çekerek, geçtiğimiz yıl pazara sunulan ve kullanıcılara araçlarını cep telefonları ile kontrol etme ve takip etme fırsatı sunan ‘Fiat Yol Arkadaşım Connect’ uygulamasının Türkiye pazarında halen rakipsiz olduğunu da vurguladı. 2019 model yılı itibarı ile tüm modellerde orta ve üst versiyonlarda tablet ekranı standart sunduklarını da belirten Süslü, ayrıca araçlarda Car Play ve Android Auto uyumlu cep telefonu entegrasyonunun da yer aldığını söyledi.



Süslü, “Tüm modellerimizde şehir içi otomatik acil durum frenleme, adaptif cruise kontrol ve şerit takip gibi ileri seviye sürüş destekleri yer alıyor. Fiat 500 ve Egea ailesi modellerimizde İtalyan tasarımını, kolay kullanılır ‘akıllı teknolojiler’, geniş iç hacim ve konforla birleştiriyoruz. Üstelik tüm bu özellikleri sadece bazıları için değil, herkesin ulaşabileceği fiyat seviyesinde sunuyoruz. Yani Fiat markası olarak, konfora, tasarıma, teknolojiye herkes ulaşabilsin diye çalışıyoruz. Reklam filmimizde gerçek hikayelerden yola çıkarak marka varlık sebebimizin altını çiziyoruz” diye konuştu.

 

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