2019’da Yeni Teknoloji Yatırımları ve İç Pazarın Büyümesine Odaklanacağız

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18 Mart 2019, 15:27

Alternatif Yakıtlı Araçlar ve SUV Segmenti İhracatımızın Sürekliliği İçin Elzem

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 45’inci Olağan Genel Kurulu’nda konuşan OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, 2019 yılında otomotiv sektörünü etkileyecek konular ve atılması gereken adımlarla ilgili önemli mesajlar verdi.





OSD Başkanı Yenigün, “İhracat pazarlarımız, AB pazarındaki gelişmeler ve Brexit’e ek olarak; SUV pazarında yaşanan artış ve dizel talebindeki ciddi daralma sebebiyle bizleri etkilemeye başladı. 2019, iç pazarın ciddi daralmasına karşın, ihracatın kısmi yavaşlaması ile üretim seyrinin kısmen korunmaya çalışılacağı bir yıl olacak. Ancak, OSD olarak sektörün diğer değerli STK’larıyla ortak hareket ederek, iç pazarın bütün segmentlerde büyümesi ve yeni yatırım çekilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması noktasında, devletimizin de önemli destekleriyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 45’inci Olağan Genel Kurulu’nu geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzenlenen organizasyonla gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl göreve başlayan Haydar Yenigün, düzenlenen Olağan Genel Kurul toplantısında yeniden Otomotiv Sanayii Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Genel kurul kapsamında 2018 yılını değerlendiren OSD Başkanı Haydar Yenigün, otomotiv sanayiinde değişen küresel rekabet ortamı ve 2019 yılıyla ilgili önemli mesajlar verdi.2012-2017 yılları arasında sürekli artış gösteren küresel otomotiv üretiminin 2018 yılında durağanlaştığına değinen OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, dünyada üretimin geçtiğimiz yıl bir önceki yıla yakın seviyede 96,7 milyon adet olarak gerçekleştiğini bildirdi. Yenigün, “Küresel otomotiv üretimindeki bu duruma karşın ülkemizde üretim %8,6 daraldı. Küresel üretime benzer şekilde seyreden küresel otomotiv pazarının ise yine 2018 yılında 2017’ye yakın seviyede, 96,4 milyon adet seviyesinde gerçekleştiği tahmin ediliyor. Türkiye’de ise otomotiv pazarı 2018 yılında %35 gibi ciddi bir oranda daraldı. Böylelikle, ülkemiz otomotiv sanayinin küresel üretim ve pazardan aldığı payda gerileme söz konusu oldu” değerlendirmesinde bulundu.“32 milyar dolar ile ülke ihracatının %19’unu gerçekleştirdik”Türkiye’nin çok iyi bir otomotiv ihracatçısı konumunda bulunduğunun altını çizen OSD Başkanı Haydar Yenigün, “Bu olumsuzluklara rağmen, ihracatımız geçen yıla çok yakın bir seviyede 1 milyon 319 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatımız %5 gerileme kaydederken ticari araç ihracatımız ise %8 artış gösterdi. Otomobildeki gerileme AB pazarlarındaki durağanlaşma ve SUV talebine olan artıştan kaynaklandı. Son 13 yıldır ülkemizin lider ihracatçısı konumunda yer alan sanayimiz 2018 yılında yeni bir rekora daha imza atarak 32 milyar dolarlık ihracat ile ülkemiz ihracatının %19’unu gerçekleştirdi. İhracatımızın adet bazında %1 daralmasına rağmen, değer bazında artış göstermesi sanayimizin yarattığı katma değer açısından bir başarı göstergesidir” diye konuştu.“Hükümetimizin büyük desteğiyle önemli adımlar attık”Sektörün çatı kuruluşu konumunda olan OSD’nin, 45 yıldır otomotiv sanayiinin gelişimi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünü belirten Haydar Yenigün, “Geçtiğimiz yıl, sektörümüzün diğer değerli STK’larıyla ortak hareket ederek hurda teşviki, vergi indirimleri, ÖTV matrahlarının güncellenmesi ve ticari araçların kiralanması gibi konularda, devletimizin de ciddi yardımlarıyla önemli sonuçlar aldık. 2018 yılında başlattığımız çalışmalar ile otomotiv sektörünün bir bütün olarak gelişimi için ilk aşamada “Acil Eylem Planı” oluşturduk ve hükümetimiz ile paylaştık. Bu konularda hükümetimiz gerekli düzenlemeleri yaparak, 2018 yılında yaşanan daralmanın sınırlı kalmasını sağlamış ve sanayimizin üretim rekabetçiliğini desteklemiştir” şeklinde sözlerini sürdürdü.İhracattaki yavaşlama 2019’da daha da belirginleşecek2019 yılında Türkiye otomotiv sanayiini etkileyen temel etmenleri küresel rekabet, korumacı ticaret anlayışı, iç pazardaki daralma ve ihracat pazarlarındaki durağanlaşmaya paralel olarak üretimde beklenen azalma şeklinde sıralayan OSD Başkanı Yenigün, “İhracat pazarlarımız, AB pazarındaki gelişmeler ve Brexit’e ek olarak; SUV pazarında yaşanan artış ve dizel talebindeki ciddi daralma sebebiyle bizleri etkilemeye başladı. Bu şartlar altında 2019 yılında sanayimizin tahmini toplam üretiminin 1,4 milyon adet civarında olmasını bekliyoruz. Toplam üretimin 1,2 milyon adetinin ise ihracat olarak gerçekleşmesini beklemekteyiz” dedi. Tüm bu gelişmeler ışığında 2019 yılında iç pazar ve üretimde daralma sürecinin devam edeceğini öngördüklerini belirten Haydar Yenigün, “Ayrıca, ihracatta yavaşlama sürecinin de bu dönemde maalesef hız kazanma eğilimine girmesini bekliyoruz. Özetle 2019 iç pazarın ciddi daralmasına karşın, ihracatın kısmi yavaşlaması ile üretim seyrinin kısmen korunmaya çalışılacağı bir yıl olacak” bilgisini verdi.“Araç üreticileri mobilite çözümü sunan formata evrilmek zorunda”“Otomotiv eko-sisteminin dönüşümünü tetikleyen eğilimlerde geçtiğimiz yıllarda belirsizlik vardı. Ancak elektrikli araçlar, bağlantılı araçlar, akıllı ulaşım sistemleri ve otonom araçlar otomotiv eko-sisteminin artık temel eğilimleri olarak belirginleşti” diyen OSD Başkanı Haydar Yenigün, tüm bunlara paralel olarak otomotiv sanayiinin iş modelinin de değiştiğini belirtti. Yeni eko-sistemde başarılı olmak için mobilite sağlayıcılar, teknoloji devleri başta olmak üzere OEM’ler ve tedarik sanayiinin birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Yenigün, OEM’lerin artık otomotiv üreticiliğinden, mobilite çözümü sunan formata evrilmek zorunda olduğunu dile getirdi. Yenigün, “Otomotiv endüstrisinin ciddi değişim yaşadığı, korumacılık, ‘tükettiğin yerde üret’ yaklaşımının ön plana çıktığı günümüz ticaret ortamında, ‘Değişen küresel otomotiv eko-sisteminin vazgeçilmez oyuncusu olmak’ vizyonumuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.2019 yılı için Otomotiv Sanayii Derneği’nin dört temel konuya eğileceğini sözlerine ekleyen OSD Başkanı Haydar Yenigün, bu konuları:* ¬ İç pazarın bütün segmentlerde büyümesi ve yeni yatırım çekilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması,* ¬ Yüksek katma değerli ve teknolojili ürünlerin üretiminin ülke içinde gerçekleştirilmesi,* ¬ Yeni otomotiv eko-sisteminin temel taşı olan veri ekonomisine yönelik mevzuat ve altyapının oluşturulması,* ¬ Kritik bir küresel rekabetçilik faktörü olan lojistik alanındaki iyileştirmelerşeklinde sıraladı. Bu süreçte hükümet ile birlikte çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Haydar Yenigün, “Hükümetimizin destekleri ile bu konularda 2019’da gelişme olacağına olan inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.